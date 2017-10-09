Самый медленный малыш: детёныш ленивца показался фотографу в Новосибирском зоопарке

Новосибирский фотограф-любитель Егор Овечкин сфотографировал подросшего детёныша ленивцев из зоопарка им. Ростислава Шило.





Самка двупалого ленивца Милена приехала в Новосибирск с Урала





Егор Овечкин сделал фотографии ленивцев в субботу, 7 октября. Для этого новосибирцу пришлось выждать около 40 минут. Сложность съёмки была не только в медлительности зверя, но и в том, что самка постоянно закрывала детёныша лапами, отметил Егор.





«В тот день она без остановки лазила по веткам! Сначала по заднику вольера, где мешали ветки и канаты для съёмки, а потом вперёд вышла», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ фотограф.





Малышу пары двупалых ленивцев сейчас три месяца. Его мама по кличке Милена поселилась в Новосибирском зоопарке в мае, она приехала сюда из Екатеринбурга уже беременной.





Беременность ленивцев длится шесть месяцев





«Первые недели своей жизни малыш провёл на маме, крепко держась за её шерсть. Когда детёнышу исполнилось два месяца, он начал делать первые попытки самостоятельных шагов — отцеплялся от матери и ненадолго переползал на ветку. Но большую часть времени он всё-таки проводит с мамой. Крошка-ленивец уже активно ест взрослую пищу. Милена делится с ним сочными фруктами», — сообщили в зоопарке, отметив, что пол малыша пока неизвестен.





Двупалый ленивец внесён в Международную красную книгу





Двупалый ленивец, или унау — один из двух сохранившихся видов двупалых ленивцев. Он распространён в Южной Америке, Северной Бразилии, на востоке Перу и Эквадора, в Суринаме, Гайане, южной Венесуэле и Колумбии.







В Новосибирском зоопарке ленивцы содержатся с 2007 года. Самцы родились в естественной среде, а самки получены из зоопарков Крефельда (Германия) и Екатеринбурга. Появившийся малыш — первый детёныш двупалых ленивцев в зоопарке.