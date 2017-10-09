На площади Ленина помыли памятник вождю
В центре Новосибирска помыли памятник Ленину — перед этим скульптурную композицию приводили в порядок 22 апреля.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, 9 октября днём несколько рабочих привезли оборудование на площадь Ленина и начали мыть памятник, направляя на него струи воды.
За последние полгода это уже вторая мойка скульптуры — до этого её очищали 22 апреля, в день рождения вождя.
Кроме памятника Ленину весной рабочие помыли памятник царю Александру III в парке «Городское начало».
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Анна Богданова
Фото Оксаны Мамлиной