На площади Ленина помыли памятник вождю

Мойка памятника Ленину в центре города

В центре Новосибирска помыли памятник Ленину — перед этим скульптурную композицию приводили в порядок 22 апреля.





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, 9 октября днём несколько рабочих привезли оборудование на площадь Ленина и начали мыть памятник, направляя на него струи воды.





За последние полгода это уже вторая мойка скульптуры — до этого её очищали 22 апреля, в день рождения вождя.







Памятник очистили струями воды





Кроме памятника Ленину весной рабочие помыли памятник царю Александру III в парке «Городское начало».