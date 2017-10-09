Сплошные проверки на дорогах: ГИБДД поймала 32 пьяных водителей

Во время рейда инспекторы поместили на штрафстоянки 17 машин и забрали 11 водительских прав
Во время рейда инспекторы поместили на штрафстоянки 17 машин и забрали 11 водительских прав

Новосибирские госавтоинспекторы за выходные поймали четыре десятка человек во время акции «Нетрезвый водитель».


«С 6 по 8 октября во время сплошных проверок на улицах в Ленинском, Заельцовском, Кировском и Октябрьском районах выявлен 41 водитель», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Сотрудники ГИБДД задержали 29 человек, которые вели машину пьяными, ещё 9 человек отказались от медицинского освидетельствования, а ещё 3 водителя попались пьяными за рулём повторно — теперь по статье 264.1 УК РФ им грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы до 2 лет.


Кроме того, во время рейда инспекторы поместили на штрафстоянки 17 машин, изъяли 11 водительских удостоверений и раскрыли четыре преступления.


Например, 8 октября на Восточном шоссе сотрудники ГИБДД остановили, чтобы проверить, 18-летнего водителя. 


«В ходе личного досмотра у гражданина в кармане куртки были обнаружены 26 полиэтиленовых пакетов с веществами растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это наркотик», — пояснили в ГИБДД.


Недавно инспекторы городской ГИБДД рассказывали, что в Новосибирске стало меньше аварий с пьяными водителями. За 9 месяцев этого года произошли 182 аварии с пьяными водителями — в них погибли 46 человек и 232 человека получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких аварий снизилось почти на треть.

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