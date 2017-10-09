Новую улицу назвали в честь погибшего при взрыве пожарного

Улицу назвали в честь погибшего пожарного Владимира Заровного

В Новосибирске назвали улицу в честь погибшего три года назад пожарного Владимира Заровного.





Эту идею выдвинул замначальника пожарно-спасательной части по Октябрьскому району, капитан внутренней службы Денис Быков ещё в феврале 2016 года.







«Однако, согласно постановлению городского Совета депутатов, присвоить наименование улице в честь погибшего сотрудника можно только по истечении пяти лет с момента его гибели. Сотрудник погиб в 14-м году, а письмо написали мы в 16-м — прошло всего два года, поэтому ответ был отрицательным. Мы не остановились на этом, а обратились за помощью к депутату горсовета Игорю Титоренко. На заседании горсовета депутаты разрешили назвать улицу, не дожидаясь истечения пяти лет. После того как мы согласовали все эти моменты, и началось народное голосование на сайте мэрии», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Быков.





По результатам голосования 20 сентября мэр выпустил постановление о том, что улица, которая начинается от микрорайона «Европейский Берег» и располагается параллельно Большевистской, должна называться именем Заровного. Прежде у улицы не было названия.







«Как инициатор этого проекта я планировал, чтобы улица находилась в Октябрьском районе, потому что Володя у нас служил здесь в 3-й пожарной части. А эта улица как раз располагается неподалёку от Инюшенского переулка, где Владимир и погиб при исполнении служебных обязанностей», — пояснил Денис Быков.







Также он добавил, что сегодня там пока ещё нет никаких табличек и указателей с названием улицы — там до сих пор идёт строительство.







Улица Заровного





14 июня 2014 года диспетчеру поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома в Октябрьском районе из гаража идёт дым, вспоминает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.





На место происшествия выехал дежурный караул во главе с Владимиром Заровным. Основные усилия пожарные бросили на тушение огня в гараже и защиту дома поблизости. Для проведения разведки Заровный пошёл в обход дома, во дворе были завалы старых вещей высотой до 1,2 м и узкие проходы, что мешало перемещению. В 20:38 внутри металлического гаража произошёл взрыв ацетиленового баллона, и 40-летний мужчина погиб от полученных травм.





Он был похоронен на Клещихинском кладбище Новосибирска с соблюдением воинских почестей и был награждён посмертно. У него остались жена и двое детей.

