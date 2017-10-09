Жильцы хрущёвки объявили о бойкоте выборов и дождались асфальта у своего дома

Рядом с жилой пятиэтажкой по адресу улица Куприна, 30 в Дзержинском районе Новосибирска сделали внутридворовый проезд и парковочные карманы. Ранее жильцы этого дома дважды заявляли, что будут бойкотировать выборы, пока им не отремонтируют двор.


«Отремонтировали въезд с улицы Есенина, который не ремонтировали 40 лет — с момента постройки дома. И наш двор отремонтировали: дорогу во дворе, два парковочных кармана сделали, тротуары и дренажную канавку, чтобы вода выходила со двора», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель правления ТСЖ «Зима» Вера Смоленская.


Возле дома отремонтировали не только дорогу, но и сделали дренажную канаву. Также коммунальщики обрезали аварийные тополя
Жильцы дома добились ремонта после того, как дважды объявили о бойкоте выборов

Вера Смоленская рассказала, что жильцы дома добивались ремонта уже не менее 10 лет. Осенью 2016 года они публично объявили, что всем домом будут игнорировать выборы в Госдуму, после чего получили обещание: дом отремонтируют. Однако с ремонтом всё затянулось, и весной 2017 года жители дома на улице Куприна, 30 опять заявили, что не пойдут на выборы — теперь на президентские. Ремонт дороги возле их дома, по словам Смоленской, начали делать в конце сентября и закончили на днях.

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