Жильцы хрущёвки объявили о бойкоте выборов и дождались асфальта у своего дома
Рядом с жилой пятиэтажкой по адресу улица Куприна, 30 в Дзержинском районе Новосибирска сделали внутридворовый проезд и парковочные карманы. Ранее жильцы этого дома дважды заявляли, что будут бойкотировать выборы, пока им не отремонтируют двор.
«Отремонтировали въезд с улицы Есенина, который не ремонтировали 40 лет — с момента постройки дома. И наш двор отремонтировали: дорогу во дворе, два парковочных кармана сделали, тротуары и дренажную канавку, чтобы вода выходила со двора», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель правления ТСЖ «Зима» Вера Смоленская.
Вера Смоленская рассказала, что жильцы дома добивались ремонта уже не менее 10 лет. Осенью 2016 года они публично объявили, что всем домом будут игнорировать выборы в Госдуму, после чего получили обещание: дом отремонтируют. Однако с ремонтом всё затянулось, и весной 2017 года жители дома на улице Куприна, 30 опять заявили, что не пойдут на выборы — теперь на президентские. Ремонт дороги возле их дома, по словам Смоленской, начали делать в конце сентября и закончили на днях.
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Илья Калинин
Фото автора (1, 3), предоставлены Верой Смоленской (2, 4)