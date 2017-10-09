Долги Новосибирской области подскочили на 7 миллиардов


Госдолг региона существенно вырос с начала лета
Госдолг региона существенно вырос с начала лета

Госдолг Новосибирской области за сентябрь вырос почти на 7 млрд рублей — это самое заметное изменение в долговой книге с июня.


Данные о размере госдолга опубликованы на официальном сайте министерства финансов и налоговой политики НСО. По данным ведомства, госдолг на 1 октября составил более 48 млрд рублей.


В июне сумма равнялась чуть больше чем 40 млрд, в июле она не поменялась, а в августе подросла до 41 с небольшим миллиарда и к началу осени оставалась такой же. 


Оказалось, что область в сентябре вернула управлению федерального казначейства по НСО бюджетный кредит в сумме 7,6 млрд рублей, но спустя несколько дней снова взяла у него 9,3 млрд до 31 октября. 


Кроме того, регион на 5 млрд рублей увеличил задолженность по государственным ценным бумагам — до 18,7 млрд. 

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