Как на Эбби-Роуд: в центре Новосибирска появилась скульптура с «Битлз»


Участники группы изображены как на обложке альбома Abbey Road
Участники группы изображены как на обложке альбома Abbey Road

В Новосибирск привезли скульптуру британской группы The Beatles — её выставили около областного художественного музея со стороны улицы Свердлова. 


«Скульптуру привезли в Новосибирск в рамках выставочного проекта "Красный проспект", по приглашению Новосибирского союза художников», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор работы, томский скульптор Антон Гнедых. 


Антон рассказал, что фигуры Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра сделаны из полиэфирных смол. Участники группы изображены как на обложке альбома Abbey Road, на которой музыканты переходят одноименную улицу по пешеходному переходу. На работу над скульптурой у автора ушло больше пяти лет. Всё лето она стояла в Томске около ТГУ.


Выставка «Красный проспект» будет работать в Новосибирске ближайший месяц. Она откроется завтра, 10 октября. В экспозиции будет больше тысячи экспонатов современного искусства — произведения художников Урала, Сибири и Дальнего Востока.


Скульптуру можно увидеть со стороны улицы Свердлова
Скульптуру можно увидеть со стороны улицы Свердлова


«Проект представляет собой совокупность пяти художественных выставок, развернутых на четырех экспозиционных площадках по всему Красному проспекту», — пояснили в пресс-службе правительства области. 


Выставка «Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока» пройдет в Новосибирском государственном художественном музее, «Арт-Новосибирск» —  в Городском центре изобразительных искусств, «Каллиграфия Андрея Машанова» и инсталляции арт-группы BERTOLLO — в Новосибирском государственном краеведческом музее, «Китайско-Российская академия изобразительного искусства» будет представлена в арт-центре «Красный».


В Новосибирске работа томского скульптора пробудет месяц 
В Новосибирске работа томского скульптора пробудет месяц 


Выставки современного искусства проходят в Новосибирске с завидным постоянством. Так, в начале января горожане и гости города могли оценить экспонаты экспозиции «Скажи, кто твой». Она работала в цоколе дома на проспекте Димитрова, 6 — помещении, ранее известном как галерея современного искусства SoMA.  

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