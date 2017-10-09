Как на Эбби-Роуд: в центре Новосибирска появилась скульптура с «Битлз»





Участники группы изображены как на обложке альбома Abbey Road

В Новосибирск привезли скульптуру британской группы The Beatles — её выставили около областного художественного музея со стороны улицы Свердлова.





«Скульптуру привезли в Новосибирск в рамках выставочного проекта "Красный проспект", по приглашению Новосибирского союза художников», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор работы, томский скульптор Антон Гнедых.







Антон рассказал, что фигуры Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра сделаны из полиэфирных смол. Участники группы изображены как на обложке альбома Abbey Road, на которой музыканты переходят одноименную улицу по пешеходному переходу. На работу над скульптурой у автора ушло больше пяти лет. Всё лето она стояла в Томске около ТГУ.





Выставка «Красный проспект» будет работать в Новосибирске ближайший месяц. Она откроется завтра, 10 октября. В экспозиции будет больше тысячи экспонатов современного искусства — произведения художников Урала, Сибири и Дальнего Востока.





Скульптуру можно увидеть со стороны улицы Свердлова





«Проект представляет собой совокупность пяти художественных выставок, развернутых на четырех экспозиционных площадках по всему Красному проспекту», — пояснили в пресс-службе правительства области.







Выставка «Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока» пройдет в Новосибирском государственном художественном музее, «Арт-Новосибирск» — в Городском центре изобразительных искусств, «Каллиграфия Андрея Машанова» и инсталляции арт-группы BERTOLLO — в Новосибирском государственном краеведческом музее, «Китайско-Российская академия изобразительного искусства» будет представлена в арт-центре «Красный».





В Новосибирске работа томского скульптора пробудет месяц





Выставки современного искусства проходят в Новосибирске с завидным постоянством. Так, в начале января горожане и гости города могли оценить экспонаты экспозиции «Скажи, кто твой». Она работала в цоколе дома на проспекте Димитрова, 6 — помещении, ранее известном как галерея современного искусства SoMA.

