Готовьтесь к пробкам: участок на проспекте Дзержинского сузили на 4,5 метра

Перекрытие продлится до 20 октября

С 9 октября новосибирским водителям стало сложнее проехать по проспекту Дзержинского — теплоэнергетики сузили дорогу рядом с остановкой «Ползунова».







«Проезжая часть сужена на 4,5 метра в районе дома № 83 . Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Закончить работу теплоэнергетики планируют к 20 октября. Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам.







Дорога сузилась в районе дома № 83 в 15 метрах от автобусной остановки





Также из-за ремонта теплотрасс сейчас сужена часть проспекта Димитрова возле ЦУМа и полностью закрыт проезд по улице Обской в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля».