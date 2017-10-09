Готовьтесь к пробкам: участок на проспекте Дзержинского сузили на 4,5 метра

Перекрытие продлится до 20 октября
Перекрытие продлится до 20 октября

С 9 октября новосибирским водителям стало сложнее проехать по проспекту Дзержинского — теплоэнергетики сузили дорогу рядом с остановкой «Ползунова».


«Проезжая часть сужена на 4,5 метра в районе дома № 83. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Закончить работу теплоэнергетики планируют к 20 октября. Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам.


Дорога сузилась в районе дома № 83 в 15 метрах от автобусной остановки 
Дорога сузилась в районе дома № 83 в 15 метрах от автобусной остановки 


Также из-за ремонта теплотрасс сейчас сужена часть проспекта Димитрова возле ЦУМа и полностью закрыт проезд по улице Обской в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля».

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