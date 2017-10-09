Готовьтесь к пробкам: участок на проспекте Дзержинского сузили на 4,5 метра
С 9 октября новосибирским водителям стало сложнее проехать по проспекту Дзержинского — теплоэнергетики сузили дорогу рядом с остановкой «Ползунова».
«Проезжая часть сужена на 4,5 метра в районе дома
Закончить работу теплоэнергетики планируют к 20 октября. Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам.
Также из-за ремонта теплотрасс сейчас сужена часть проспекта Димитрова возле ЦУМа и полностью закрыт проезд по улице Обской в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля».
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Ольга Хмелевская
Фото Ирины Акишевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)