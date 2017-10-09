Хаски и маламуты устроили гонки под Новосибирском

Награждение победителей

Вчера, 8 октября, в Бердске прошли региональные спортивные соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Навстречу снегу – 2017».





«К нам приехали, традиционно, города Омск, Томск, Красноярск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Кемерово. Участники из Казахстана в этот раз не смогли прибыть на соревнования. Было порядка 150 стартов, в том числе около 30 детей, что нас очень порадовало. Юниоры уже показывают высокий уровень, всё-таки соревнования не любительские, а областные», — рассказывает НГС.НОВОСТИ Полина Гончаренко, помощник организатора.







В забеге участвовали спортсмены из разных городов Сибири





В соревнованиях участвовали преимущественно хаски, маламуты, самоеды, якутские лайки, из единичных спортсменов — пудель, джек-рассел терьер, выжлы, риджбеки, бельгийские овчарки. В общей сложности около 300 собак пробежали дистанцию.





Якутская лайка





Сибирский хаски





Джек-рассел терьер





«С недавнего времени в Новосибирске стали разводить спортивных метисов, собак без родословной, но генетически специально выведенных для ездового спорта. Они тоже прининяли участие в гонках. Метисы считаются самыми быстрыми участниками соревнований», — рассказывает Гончаренко.







Спортивный ездовой метис





Осенние соревнования в Новосибирске проходят уже в четвертый раз. Называется мероприятие «Драйлэнд», что в переводе означает «Сухая земля». Зимние гонки в Новосибирске проходят ежегодно с 2010 года.





Всего в соревновании участвовали четыре дисциплины: кани-кросс — бегун и собака, байк-джоринг — велосипедист и собака, скутер — одна или две собаки, карт — гонка, в которой участвуют шесть собак. Завершилось всё конкурсно-показательными выступлениями и массовым стартом в костюмах.







Спортсмены накануне гонки шили себе костюмы





Четвероногие участники тоже были наряжены в костюмы





Зрелищным этапом стали забеги с четырьмя собаками, которые бежали дистанцию 300 метров.





«Впечатления супер, всё было организовано на высшем уровне, трасса отличная и интересная, с погодой тоже повезло. Ожидала лучшего результата — заняла третье место.





В карте участвовала впервые, была единственной девушкой среди мужчин. Карт очень тяжелый, в горки, думала, не затолкаю, у соперников намного легче, что дало преимущество. На трассе думала — умру.





На финишной прямой сил бежать и толкаться уже не было, а дыхание настолько сбилось, что ничего кричать собакам уже не могла», — рассказывает Алёна Апсалихова, участница карт-гонки.





Алёна Апсалихова и её собаки Бэст, Ева, Майя, Фокс, порода сибирские хаски





Байк-джоринг тоже не уступал по зрелищности. Победителем в мужском байк-джоринге, категория СЕС1, стал Анатолий Мурзин и его пёс Трей.





«Именно байк-джорингом стали заниматься в прошлом году, мой пёс не проходил по возрасту. Сейчас Трею два года. Это не первые наши соревнования, но первое место заняли в первый раз. Я занимаюсь с ним спортом с его 10-месячного возраста», — рассказал Анатолий.







Пёс Трей, порода сибирский хаски — победитель в дисциплине байк-джоринг





По словам Гончаренко, трасса в байк-джоринге была очень техничная, с подъемами, спусками и поворотами, где результат зависел не только от скорости собак, но и от профессионализма управления колесной техникой самого спортсмена.





В начале 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о других соревнованиях по ездовому спорту — в поселке Степной (в окрестностях Пашино) прошел фестиваль «Хаски-Фест».