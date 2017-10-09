Хаски и маламуты устроили гонки под Новосибирском

Награждение победителей
Награждение победителей

Вчера, 8 октября, в Бердске прошли региональные спортивные соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Навстречу снегу – 2017». 


«К нам приехали, традиционно, города Омск, Томск, Красноярск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Кемерово. Участники из Казахстана в этот раз не смогли прибыть на соревнования. Было порядка 150 стартов, в том числе около 30 детей, что нас очень порадовало. Юниоры уже показывают высокий уровень, всё-таки соревнования не любительские, а областные», — рассказывает НГС.НОВОСТИ Полина Гончаренко, помощник организатора.  


В забеге участвовали спортсмены из разных городов Сибири 
В забеге участвовали спортсмены из разных городов Сибири 


В соревнованиях участвовали преимущественно хаски, маламуты, самоеды, якутские лайки, из единичных спортсменов — пудель, джек-рассел терьер, выжлы, риджбеки, бельгийские овчарки. В общей сложности около 300 собак пробежали дистанцию. 


Якутская лайка
Якутская лайка


Сибирский хаски
Сибирский хаски


Джек-рассел терьер 
Джек-рассел терьер 


«С недавнего времени в Новосибирске стали разводить спортивных метисов, собак без родословной, но генетически специально выведенных для ездового спорта. Они тоже прининяли участие в гонках. Метисы считаются самыми быстрыми участниками соревнований», — рассказывает Гончаренко. 


Спортивный ездовой метис
Спортивный ездовой метис


Осенние соревнования в Новосибирске проходят уже в четвертый раз. Называется мероприятие «Драйлэнд», что в переводе означает «Сухая земля». Зимние гонки в Новосибирске проходят ежегодно с 2010 года.


Всего в соревновании участвовали четыре дисциплины: кани-кросс — бегун и собака, байк-джоринг — велосипедист и собака, скутер — одна или две собаки, карт — гонка, в которой участвуют шесть собак. Завершилось всё конкурсно-показательными выступлениями и массовым стартом в костюмах. 


Спортсмены накануне гонки шили себе костюмы
Спортсмены накануне гонки шили себе костюмы


Четвероногие участники тоже были наряжены в костюмы
Четвероногие участники тоже были наряжены в костюмы


Зрелищным этапом стали забеги с четырьмя собаками, которые бежали дистанцию 300 метров.  


«Впечатления супер, всё было организовано на высшем уровне, трасса отличная и интересная, с погодой тоже повезло. Ожидала лучшего результата — заняла третье место. 


В карте участвовала впервые, была единственной девушкой среди мужчин. Карт очень тяжелый, в горки, думала, не затолкаю, у соперников намного легче, что дало преимущество. На трассе думала — умру. 


На финишной прямой сил бежать и толкаться уже не было, а дыхание настолько сбилось, что ничего кричать собакам уже не могла», — рассказывает Алёна Апсалихова, участница карт-гонки. 


Алёна Апсалихова и её собаки Бэст, Ева, Майя, Фокс, порода сибирские хаски
Алёна Апсалихова и её собаки Бэст, Ева, Майя, Фокс, порода сибирские хаски


Байк-джоринг тоже не уступал по зрелищности. Победителем в мужском байк-джоринге, категория СЕС1, стал Анатолий Мурзин и его пёс Трей. 


«Именно байк-джорингом стали заниматься в прошлом году, мой пёс не проходил по возрасту. Сейчас Трею два года. Это не первые наши соревнования, но первое место заняли в первый раз. Я занимаюсь с ним спортом с его 10-месячного возраста», — рассказал Анатолий. 


Пёс Трей, порода сибирский хаски — победитель в дисциплине байк-джоринг 
Пёс Трей, порода сибирский хаски — победитель в дисциплине байк-джоринг 


По словам Гончаренко, трасса в байк-джоринге была очень техничная, с подъемами, спусками и поворотами, где результат зависел не только от скорости собак, но и от профессионализма управления колесной техникой самого спортсмена. 


В начале 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о других соревнованиях по ездовому спорту — в поселке Степной (в окрестностях Пашино) прошел фестиваль «Хаски-Фест».

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