Повело на гололёде: водители начали биться на скользкой дороге

Машины в аварии пострадали не сильно
Машины в аварии пострадали не сильно

Утром 9 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошло одно из первых ДТП из-за гололёда.


Авария случилась в частном секторе, на улице Днепровской.


«Nissan Sunny и Nissan AD ехали со стороны Воинской в сторону Лобова. AD начал останавливаться, а Sunny его догнал. Водитель "Ниссана Санни" пояснил, что он не виноват, а виноват гололед», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Позже водитель Nissan Sunny свою вину в аварии признал. Машины в аварии пострадали не сильно: у Nissan AD погнут бампер, а у Nissan Sunny — капот.


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску пояснили, что за сегодняшнее утро аварий было не больше, чем обычно. «Статистика не превышена», — добавили в ГИБДД.


Некоторые автомобилисты начали «переобувать» машины ещё конце сентября. Тогда работники шиномонтажек говорили, что записываться на сервис следует за несколько дней.

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