Повело на гололёде: водители начали биться на скользкой дороге

Машины в аварии пострадали не сильно

Утром 9 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошло одно из первых ДТП из-за гололёда.







Авария случилась в частном секторе, на улице Днепровской.







«Nissan Sunny и Nissan AD ехали со стороны Воинской в сторону Лобова. AD начал останавливаться, а Sunny его догнал. Водитель "Ниссана Санни" пояснил, что он не виноват, а виноват гололед», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Позже водитель Nissan Sunny свою вину в аварии признал. Машины в аварии пострадали не сильно: у Nissan AD погнут бампер, а у Nissan Sunny — капот.





В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску пояснили, что за сегодняшнее утро аварий было не больше, чем обычно. «Статистика не превышена», — добавили в ГИБДД.







Некоторые автомобилисты начали «переобувать» машины ещё конце сентября. Тогда работники шиномонтажек говорили, что записываться на сервис следует за несколько дней.

