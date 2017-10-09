Новосибирские чиновники встретили нового губернатора аплодисментами

Андрей Травников в правительстве Новосибирской области днём 9 октября

В правительстве Новосибирской области представили временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова, который был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным 6 октября.





Травникова представил полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, также поблагодаривший за работу бывшего губернатора Владимира Городецкого.





Сам Андрей Травников был лаконичен. Он заявил, что «президентом поставлена серьёзная задача работать на пользу Новосибирской области». «Я хотел бы приложить максимальные усилия для выполнения этой задачи», — добавил Травников. Короткое выступление врио губернатора закончилось аплодисментами.





После Травникова выступил Городецкий — после его речи аплодисменты были ещё более продолжительными.





Андрей Травников (слева) и бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий





Андрей Травников, малоизвестный в Сибири политик, меньше года был мэром Вологды, до этого — заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе и вице-губернатором Вологодской области. До прихода на госслужбу Травников работал на Череповецком металлургическом комбинате. НГС.НОВОСТИ подробно узнали у местных экспертов, чего новосибирцам ждать от нового губернатора.





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