Отставка Городецкого и мем «Это фиаско, братан» попали в топ запросов Яндекса

Владимир Путин уволил Владимира Городецкого в конце прошлой рабочей недели

На прошлой неделе жители Новосибирской области забросали Яндекс вопросами об отставке губернатора Владимира Городецкого.







Специалисты компании «Яндекс» проанализировали, какие вопросы жители Новосибирской области задавали поисковой системе со 2 по 8 октября. «Мы выделили в топ тем события и истории (за исключением телесериалов, шоу), интерес к которым резко вырос в поиске Яндекса по сравнению с предыдущей неделей», — пояснила региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус.





Как показало исследование, на прошлой неделе внимание новосибирцев было главным образом приковано к увольнению губернатора Владимира Городецкого и его преемнику Андрею Травникову.





В частности, пользователи из Новосибирской области спрашивали у Яндекса, «за что сняли городецкого» и искали информацию по запросам «городецкий» и «андрей травников вологда».







На втором месте среди самых популярных тем у жителей Новосибирской области оказался День учителя, главным образом поздравления и открытки к этому празднику. Третье место по всплеску поисковых запросов заняла премьера фильма «Бегущий по лезвию 2049».







На четвёртом месте оказался популярный мем «Это фиаско, братан».





Новосибирцы интересовались у Яндекса, «в чем прикол это фиаско братан» и просили найти видео с упавшей в реку собакой, которое стало источником мема.





Пятое место в списке занял день рождения Владимира Путина, новосибирцев интересовал в том числе и возраст президента России.





Кроме того, в топ-10 самых популярных тем вошли свадьба Земфиры и Ренаты Литвиновой, замужество Дианы Шурыгиной, стрельба в Лас-Вегасе, премьера фильма «Крым» и референдум в Каталонии.