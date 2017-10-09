Отставка Городецкого и мем «Это фиаско, братан» попали в топ запросов Яндекса
На прошлой неделе жители Новосибирской области забросали Яндекс вопросами об отставке губернатора Владимира Городецкого.
Специалисты компании «Яндекс» проанализировали, какие вопросы жители Новосибирской области задавали поисковой системе со 2 по 8 октября. «Мы выделили в топ тем события и истории (за исключением телесериалов, шоу), интерес к которым резко вырос в поиске Яндекса по сравнению с предыдущей неделей», — пояснила региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус.
Как показало исследование, на прошлой неделе внимание новосибирцев было главным образом приковано к увольнению губернатора Владимира Городецкого и его преемнику Андрею Травникову.
В частности, пользователи из Новосибирской области спрашивали у Яндекса, «за что сняли городецкого» и искали информацию по запросам «городецкий» и «андрей травников вологда».
На втором месте среди самых популярных тем у жителей Новосибирской области оказался День учителя, главным образом поздравления и открытки к этому празднику. Третье место по всплеску поисковых запросов заняла премьера фильма «Бегущий по лезвию 2049».
На четвёртом месте оказался популярный мем «Это фиаско, братан».
Новосибирцы интересовались у Яндекса, «в чем прикол это фиаско братан» и просили найти видео с упавшей в реку собакой, которое стало источником мема.
Пятое место в списке занял день рождения Владимира Путина, новосибирцев интересовал в том числе и возраст президента России.
Кроме того, в топ-10 самых популярных тем вошли свадьба Земфиры и Ренаты Литвиновой, замужество Дианы Шурыгиной, стрельба в Лас-Вегасе, премьера фильма «Крым» и референдум в Каталонии.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой