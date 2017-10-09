На железнодорожном вокзале поменяли главные часы

Новое табло на здании железнодрожного вокзала

На здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный поменяли часы — кроме времени, температуры, давления и влажности они могут показывать анимацию.







«Поменяли в конце прошлой недели. Сейчас они работают в тестовом режиме — тестируются различные форматы вывода информации и режимы работы, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД. — Есть еще возможность показывать температуру, влажность, транслировать анимацию».







Пока часы работают в тестовом режиме





Сейчас на табло время выводится в режиме часы, минуты и секунды — на прежних часах секунд не было. Какая еще информация будет появляться на табло, пока неизвестно, — постоянный режим специалисты выберут в ближайшее время, уточнили в ЗСЖД.







Старые часы на вокзале Новосибирск-Главный





Кроме новых часов на здании железнодорожного вокзала недавно поменяли буквы, а также поставили новые информационные табло и указатели.

