На железнодорожном вокзале поменяли главные часы

Новое табло на здании железнодрожного вокзала
Новое табло на здании железнодрожного вокзала

На здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный поменяли часы — кроме времени, температуры, давления и влажности они могут показывать анимацию. 


«Поменяли в конце прошлой недели. Сейчас они работают в тестовом режиме — тестируются различные форматы вывода информации и режимы работы, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД. — Есть еще возможность показывать температуру, влажность, транслировать анимацию».


Пока часы работают в тестовом режиме
Пока часы работают в тестовом режиме


Сейчас на табло время выводится в режиме часы, минуты и секунды — на прежних часах секунд не было. Какая еще информация будет появляться на табло, пока неизвестно, — постоянный режим специалисты выберут в ближайшее время, уточнили в ЗСЖД. 


Старые часы на вокзале Новосибирск-Главный
Старые часы на вокзале Новосибирск-Главный


Кроме новых часов на здании железнодорожного вокзала недавно поменяли буквы, а также поставили новые информационные табло и указатели. 

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