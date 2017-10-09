Молодые грызуны заполнили леса Академгородка в поисках жилья
В лесах новосибирского Академгородка расплодилось множество белок — они стали часто выходить на тропинки и попадаться людям.
«Сейчас происходит расселение молодняка, появившегося этой весной.
Такая активность белок обычно сохраняется до наступления зимы и снижается после появления снежного покрова. После наступления заморозков корма на улице становится меньше, и белки перестают быть такими подвижными», — поделился замдиректора по научной работе Института систематики и экологии животных СО РАН Лев Вартапетов.
По мнению Льва Вартапетова, Академгородок, да и вообще любой городской парк очень привлекает рыжих грызунов, так как местные жители постоянно прикармливают этих маленьких зверьков.
В мае НГС.НОВОСТИ рассказывали о линьке белок — в то время грызуны выглядели достаточно забавно: поменяв сверху серый мех на рыжий, они как будто бы ходили в «зимних штанах».
В нашем Instagram уже больше 20 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Валерия Яковлева
Фото Елены Поляковой