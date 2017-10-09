Молодые грызуны заполнили леса Академгородка в поисках жилья


Весной белки расплодились, и теперь их потомство ищет себе места для обитания
Весной белки расплодились, и теперь их потомство ищет себе места для обитания

В лесах новосибирского Академгородка расплодилось множество белок — они стали часто выходить на тропинки и попадаться людям.


«Сейчас происходит расселение молодняка, появившегося этой весной. 


Такая активность белок обычно сохраняется до наступления зимы и снижается после появления снежного покрова. После наступления заморозков корма на улице становится меньше, и белки перестают быть такими подвижными», — поделился замдиректора по научной работе Института систематики и экологии животных СО РАН Лев Вартапетов.


По мнению Льва Вартапетова, Академгородок, да и вообще любой городской парк очень привлекает рыжих грызунов, так как местные жители постоянно прикармливают этих маленьких зверьков.


Парки Академгородка привлекают белок, поскольку люди постоянно подкармливают их там
Парки Академгородка привлекают белок, поскольку люди постоянно подкармливают их там


В мае НГС.НОВОСТИ рассказывали о линьке белок — в то время грызуны выглядели достаточно забавно: поменяв сверху серый мех на рыжий, они как будто бы ходили в «зимних штанах».

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