Школу на Горском жилмассиве эвакуировали после звонка

В полиции ситуацию обещали прокомментировать позже

Школу № 212 в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали после анонимного сообщения о минировании.







«Нам учительница написала в WhatsApp: срочно забирайте детей, у нас опять эвакуация. Это было в 10:13», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама первоклассника, который учится в школе № 212 на Горском жилмассиве.







По её информации, в школу поступил анонимный звонок о минировании. Во время эвакуации дети успели одеться, но их портфели остались в школе. «То есть у меня ребёнка эвакуировали без ключей и без телефона», — описала ситуацию женщина.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позднее. В школе № 212 от комментариев отказались.







Как уточнила мама первоклассника, школу № 212 уже эвакуировали две недели назад, когда по Новосибирску и области прокатилась волна сообщений о бомбах в общественных местах. Из-за этих звонков полицейским пришлось эвакуировать крупные торговые центры, школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.







Если вы стали очевидцем эвакуаций 9 октября — присылайте фото и рассказы об этом на электронную почту news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или на редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-0000.





10:41

Также очевидцы в соцсетях сообщают об эвакуации учеников из школы № 137 на улице 1905 года, из школы № 211 на улице Тюленина и из детского сада № 74 на улице Краузе. НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.





«По всем сообщениям проводится проверка сотрудниками полиции», — передали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





10:50

«Буквально минут десять назад сестра позвонила, сказала, что их эвакуировали. Они опять не забрали [из школы] рюкзаки. У меня, например, сестра без денег, без ключей. Наверное, у друзей теперь денег займёт и поедет домой», — описала эвакуацию в школе № 137 читательница НГС.





Со ссылкой на сестру-семиклассницу и её учителей она сообщила, что в этот раз сообщение о минировании школы пришло на электронную почту.





До самой школы корреспонденту НГС.НОВОСТИ дозвониться пока не удаётся.





11:19

В детском саду № 74 корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что в их случае эвакуацию пришлось провести из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации.





11:26

Как написал ещё один читатель НГС, в школе № 211 ученикам объяснили, что эвакуация проводится из-за пожара. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ в школе ситуацию не прокомментировали, порекомендовав обратиться по этому вопросу в полицию.





11:31

«В Первомайском районе эвакуировали 117-ю школу, родителям сообщили, чтобы забирали детей. Детей увели из здания школы в ДК», — сообщает нам ещё одна читательница НГС.







Телефоны в школе не отвечают.





11:38

Читательница НГС поделилась с редакцией фотографиями эвакуации в школе № 212 . Снимки сделаны в половине одиннадцатого утра.





Эвакуация в школе на Горском жилмассиве





К школе приехали экстренные службы





11:47

Как рассказала одна из учениц школы № 211 , эвакуация началась во время третьего урока. «Бегали учителя, охранники сообщали по всем классам», — описала ситуацию восьмиклассница.





По её словам, представитель администрации школы объяснила происходящее угрозой теракта. После эвакуации учеников отпустили домой.





Возле школы № 211



