Школу на Горском жилмассиве эвакуировали после звонка
Школу
«Нам учительница написала в WhatsApp: срочно забирайте детей, у нас опять эвакуация. Это было в 10:13», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама первоклассника, который учится в школе
По её информации, в школу поступил анонимный звонок о минировании. Во время эвакуации дети успели одеться, но их портфели остались в школе. «То есть у меня ребёнка эвакуировали без ключей и без телефона», — описала ситуацию женщина.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позднее. В школе
Как уточнила мама первоклассника, школу
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Также очевидцы в соцсетях сообщают об эвакуации учеников из школы
«По всем сообщениям проводится проверка сотрудниками полиции», — передали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Буквально минут десять назад сестра позвонила, сказала, что их эвакуировали. Они опять не забрали [из школы] рюкзаки. У меня, например, сестра без денег, без ключей. Наверное, у друзей теперь денег займёт и поедет домой», — описала эвакуацию в школе
Со ссылкой на сестру-семиклассницу и её учителей она сообщила, что в этот раз сообщение о минировании школы пришло на электронную почту.
До самой школы корреспонденту НГС.НОВОСТИ дозвониться пока не удаётся.
В детском саду
Как написал ещё один читатель НГС, в школе
«В Первомайском районе эвакуировали 117-ю школу, родителям сообщили, чтобы забирали детей. Детей увели из здания школы в ДК», — сообщает нам ещё одна читательница НГС.
Телефоны в школе не отвечают.
Читательница НГС поделилась с редакцией фотографиями эвакуации в школе
Как рассказала одна из учениц школы
По её словам, представитель администрации школы объяснила происходящее угрозой теракта. После эвакуации учеников отпустили домой.
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Ольга Хмелевская
Фото Алёны Истоминой (1), читательницы НГС (2–4)