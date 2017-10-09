По новой дороге проехала Audi мэра со стаканом воды на крыше

Утром 9 октября в Октябрьском районе мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как отремонтировали дорогу через военный городок между улицами Бориса Богаткова и Тополёвой.







Дорога откроется 15 октября





Раньше проезд принадлежал военным, но в конце июля Минобороны передало его городу. В сентябре подрядчик СК «Градопроект» начал ремонт дороги — улицы Василия Старощука, протяжённость которой 1,3 км. Стоимость работ — 25 млн рублей.







«Я дал поручение проработать возможность выхода улицы Василия Старощука на Ипподромскую. Предположительно, будет дорога сначала параллельно Ипподромской и выход на неё в районе Фрунзе. Таким образом, дорога станет альтернативой Военной, это разрядит обстановку там. Здесь будет движение, собираемся запустить маршрут, перевозчик сейчас определяется», — сказал Анатолий Локоть.





Стоимость ремонта дороги 25 млн рублей





Ранее мэр говорил, что это стратегическая дорога для Октябрьского района.





Около улицы Василия Старощука убрали аварийные деревья, старые сараи и мусор. На дороге появились пять новых фонарей, ещё 16 отремонтировали. За месяц дорожники уложили 12,5 тысячи кв. м нового асфальта, сделали бордюры и тротуары. Откроется дорога 15 октября.





Мэр запустил по дороге машину со стаканом воды на крыше





Чтобы проверить качество нового асфальта, мэр запустил по дороге машину со стаканом воды на крыше — вода не расплескалась.





Протяжённость дороги 1,3 км





«Раньше только на танках, самоходках военные ездили. Сейчас сделали дорогу. Здесь битва [за проезд] постоянно была, военные не запускали, проблем много было. Сейчас, говорят, откроют эту дорогу, остановки уже поставили, сделали быстро, работали от зари до зари. Желательно, чтобы между домами ещё проезды сделали», — говорит местный житель Анатолий Нищеглот, который был на проверке.





Улица Василия Старощука станет дублёром Военной





Это уже не первая дорога, которую открывают со стаканом воды на машине: в июне 2015 года так запускали движение по участку Мочищенского шоссе от Дачного шоссе до Кедровой.

