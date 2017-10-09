По новой дороге проехала Audi мэра со стаканом воды на крыше

Утром 9 октября в Октябрьском районе мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как отремонтировали дорогу через военный городок между улицами Бориса Богаткова и Тополёвой.


Дорога откроется 15 октября
Дорога откроется 15 октября


Раньше проезд принадлежал военным, но в конце июля Минобороны передало его городу. В сентябре подрядчик СК «Градопроект» начал ремонт дороги — улицы Василия Старощука, протяжённость которой 1,3 км. Стоимость работ — 25 млн рублей.


«Я дал поручение проработать возможность выхода улицы Василия Старощука на Ипподромскую. Предположительно, будет дорога сначала параллельно Ипподромской и выход на неё в районе Фрунзе. Таким образом, дорога станет альтернативой Военной, это разрядит обстановку там. Здесь будет движение, собираемся запустить маршрут, перевозчик сейчас определяется», — сказал Анатолий Локоть.


Стоимость ремонта дороги 25 млн рублей
Стоимость ремонта дороги 25 млн рублей


Ранее мэр говорил, что это стратегическая дорога для Октябрьского района.


Около улицы Василия Старощука убрали аварийные деревья, старые сараи и мусор. На дороге появились пять новых фонарей, ещё 16 отремонтировали. За месяц дорожники уложили 12,5 тысячи кв. м нового асфальта, сделали бордюры и тротуары. Откроется дорога 15 октября.


Мэр запустил по дороге машину со стаканом воды на крыше
Мэр запустил по дороге машину со стаканом воды на крыше


Чтобы проверить качество нового асфальта, мэр запустил по дороге машину со стаканом воды на крыше — вода не расплескалась.


Протяжённость дороги 1,3 км
Протяжённость дороги 1,3 км


«Раньше только на танках, самоходках военные ездили. Сейчас сделали дорогу. Здесь битва [за проезд] постоянно была, военные не запускали, проблем много было. Сейчас, говорят, откроют эту дорогу, остановки уже поставили, сделали быстро, работали от зари до зари. Желательно, чтобы между домами ещё проезды сделали», — говорит местный житель Анатолий Нищеглот, который был на проверке.


Улица Василия Старощука станет дублёром Военной
Улица Василия Старощука станет дублёром Военной


Это уже не первая дорога, которую открывают со стаканом воды на машине: в июне 2015 года так запускали движение по участку Мочищенского шоссе от Дачного шоссе до Кедровой.

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