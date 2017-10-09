В Новосибирской области потеплеет до +10 градусов





Днём температура поднимется до +3…+10 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: температура в Новосибирской области поднимется до +10 градусов.





«Мы полагаем, что погода будет достаточно неустойчивой. Это связано с перемещением волновых циклонических возмущений из районов среднего и северного Урала», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Температура будет умеренной: ночью ожидается от +4 до –2 градусов, местами до –8 градусов. Днём будет +3…+10 градусов.





10 октября синоптики ожидают осадки по северным районам области, а 11 октября — практически по всем районам. Ночью, вероятнее всего, будет идти мокрый снег, а днём — дождь. Днём 12 октября осадки прекратятся.







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ публиковали прогноз на октябрь — синоптики сообщали, что месяц будет относительно тёплым.