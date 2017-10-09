Въезды на Октябрьский и Димитровский мосты с левого берега сковали пробки

Утром 9 октября два крупных затора собрались на заездах на Октябрьский и Димитровский мосты с левого берега Новосибирска.





Заторы образовались на въезде на мосты





По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор на улице Станиславского начинается от улицы Плахотного, ехать там можно не быстрее 3 км/ч. Встали в пробку также Широкая и Ватутина, начиная от улицы Котовского.







Въезд на Октябрьский мост затруднён из-за заторов на Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса. Скорость потока машин на улицах не выше 5 км/ч, кроме того, на Немировича-Данченко около остановки «Центральный корпус» произошла авария.







Утро 9 октября в Новосибирске





Традиционная пробка растянулась по Большевистской, начиная от остановки «Инструментальный завод». Кроме того, движение затруднено по проспекту Димитрова — там сужена дорога из-за ремонта теплотрассы, по Октябрьской магистрали, Фрунзе, Военной, Кошурникова, Объединения.