Въезды на Октябрьский и Димитровский мосты с левого берега сковали пробки
Утром 9 октября два крупных затора собрались на заездах на Октябрьский и Димитровский мосты с левого берега Новосибирска.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор на улице Станиславского начинается от улицы Плахотного, ехать там можно не быстрее 3 км/ч. Встали в пробку также Широкая и Ватутина, начиная от улицы Котовского.
Въезд на Октябрьский мост затруднён из-за заторов на Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса. Скорость потока машин на улицах не выше 5 км/ч, кроме того, на Немировича-Данченко около остановки «Центральный корпус» произошла авария.
Традиционная пробка растянулась по Большевистской, начиная от остановки «Инструментальный завод». Кроме того, движение затруднено по проспекту Димитрова — там сужена дорога из-за ремонта теплотрассы, по Октябрьской магистрали, Фрунзе, Военной, Кошурникова, Объединения.
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Ксения Евдокимова
Фото на превью Александра Ощепкова, скриншоты yandex.ru/maps