Въезды на Октябрьский и Димитровский мосты с левого берега сковали пробки

Утром 9 октября два крупных затора собрались на заездах на Октябрьский и Димитровский мосты с левого берега Новосибирска.


Заторы образовались на въезде на мосты
Заторы образовались на въезде на мосты


По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор на улице Станиславского начинается от улицы Плахотного, ехать там можно не быстрее 3 км/ч. Встали в пробку также Широкая и Ватутина, начиная от улицы Котовского.


Въезд на Октябрьский мост затруднён из-за заторов на Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса. Скорость потока машин на улицах не выше 5 км/ч, кроме того, на Немировича-Данченко около остановки «Центральный корпус» произошла авария.


Утро 9 октября в Новосибирске
Утро 9 октября в Новосибирске


Традиционная пробка растянулась по Большевистской, начиная от остановки «Инструментальный завод». Кроме того, движение затруднено по проспекту Димитрова — там сужена дорога из-за ремонта теплотрассы, по Октябрьской магистрали, Фрунзе, Военной, Кошурникова, Объединения.

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