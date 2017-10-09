Фото: новый губернатор прилетел в Новосибирск рейсом из Санкт-Петербурга

Андрей Травников уехал из аэропорта Толмачёво на служебном «Мерседесе»
Андрей Травников уехал из аэропорта Толмачёво на служебном «Мерседесе»

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников прибыл в Новосибирск в ночь на 9 октября.


По информации НГС.НОВОСТИ, Андрей Травников прилетел сегодня около 4:00 рейсом авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга. Служебный «Мерседес» забрал нового главу области от VIP-зала новосибирского аэропорта.


Среди встречавших Андрея Травникова в аэропорту был первым заместитель правительства Новосибирской области Владимир Знатков, который традиционно замещал предыдущего губернатора Владимира Городецкого во время его отпусков и командировок. 


Травников назначен врио губернатора Новосибирской области 6 октября — в этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Владимира Городецкого. Вечером депутаты Вологодской городской думы приняли досрочную отставку мэра города Андрея Травникова. 


Кортеж с Травниковым сопровождала машина ГИБДД
Кортеж с Травниковым сопровождала машина ГИБДД


Малоизвестный в Сибири политик меньше года был мэром Вологды, до этого — заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе и вице-губернатором Вологодской области. До прихода на госслужбу Травников работал на Череповецком металлургическом комбинате. НГС.НОВОСТИ подробно узнали у местных экспертов, чего новосибирцам ждать от нового губернатора. Сегодня врио губернатора будет официально представлен в областном правительстве.

Прочтений: 26155
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (303)303
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено