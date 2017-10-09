Фото: новый губернатор прилетел в Новосибирск рейсом из Санкт-Петербурга

Андрей Травников уехал из аэропорта Толмачёво на служебном «Мерседесе»

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников прибыл в Новосибирск в ночь на 9 октября.





По информации НГС.НОВОСТИ, Андрей Травников прилетел сегодня около 4:00 рейсом авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга. Служебный «Мерседес» забрал нового главу области от VIP-зала новосибирского аэропорта.





Среди встречавших Андрея Травникова в аэропорту был первым заместитель правительства Новосибирской области Владимир Знатков, который традиционно замещал предыдущего губернатора Владимира Городецкого во время его отпусков и командировок.





Травников назначен врио губернатора Новосибирской области 6 октября — в этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Владимира Городецкого. Вечером депутаты Вологодской городской думы приняли досрочную отставку мэра города Андрея Травникова.







Кортеж с Травниковым сопровождала машина ГИБДД





Малоизвестный в Сибири политик меньше года был мэром Вологды, до этого — заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе и вице-губернатором Вологодской области. До прихода на госслужбу Травников работал на Череповецком металлургическом комбинате. НГС.НОВОСТИ подробно узнали у местных экспертов, чего новосибирцам ждать от нового губернатора. Сегодня врио губернатора будет официально представлен в областном правительстве.