Молодой новосибирец вышел из бара на «Студенческой» и пропал

В последний раз Александр заходил в соцсеть в 23 часа 19 сентября
В последний раз Александр заходил в соцсеть в 23 часа 19 сентября

Новосибирская полиция и волонтёры ищут 24-летнего Александра Тарантаева, который пропал 19 сентября.


В тот день около 23 часов Александр вышел из бара «Арена» на проспекте Карла Маркса, после этого мужчину никто не видел, сообщили в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».


«Он был один. По камерам видно, что вышел из "Арены". После этого на связь не выходил, телефон его нашли около входа в метро "Студенческая". Не знаю, зачем он вообще пошёл в "Арену"», — рассказал НГС.НОВОСТИ брат пропавшего Сергей.


Сергей уточнил, что в последний раз Александр выходил на связь в 23:20.


По данным «ДоброСпас-Новосибирск», рост Александра около 175 см, вес 70 кг. В день пропажи мужчина был одет в синие джинсы, синюю куртку и кроссовки.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться к волонтёрам «ДоброСпаса» или в полицию по телефону 02 (020 с мобильного).


В сентябре в Новосибирске также пропал 25-летний Артём Кабанов — он ушел ночью из дома на улице Зорге и собирался на автовокзал.

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