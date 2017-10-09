Молодой новосибирец вышел из бара на «Студенческой» и пропал

В последний раз Александр заходил в соцсеть в 23 часа 19 сентября

Новосибирская полиция и волонтёры ищут 24-летнего Александра Тарантаева, который пропал 19 сентября.







В тот день около 23 часов Александр вышел из бара «Арена» на проспекте Карла Маркса, после этого мужчину никто не видел, сообщили в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».







«Он был один. По камерам видно, что вышел из "Арены". После этого на связь не выходил, телефон его нашли около входа в метро "Студенческая". Не знаю, зачем он вообще пошёл в "Арену"», — рассказал НГС.НОВОСТИ брат пропавшего Сергей.







Сергей уточнил, что в последний раз Александр выходил на связь в 23:20.







По данным «ДоброСпас-Новосибирск», рост Александра около 175 см, вес 70 кг. В день пропажи мужчина был одет в синие джинсы, синюю куртку и кроссовки.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться к волонтёрам «ДоброСпаса» или в полицию по телефону 02 (020 с мобильного).







В сентябре в Новосибирске также пропал 25-летний Артём Кабанов — он ушел ночью из дома на улице Зорге и собирался на автовокзал.