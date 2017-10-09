Новосибирская спортсменка стала чемпионом полумарафона по бегу в Пятигорске

Елена Седова на полумарафоне Раевича (Новосибирск, 2017)

Елена Седова стала чемпионом среди женщин в полумарафоне по бегу Kavkaz.Run, сообщает ТАСС. Забег состоялся вчера в Пятигорске.







В соревновании приняло участие более тысячи человек со всех уголков России. Состязались профессиональные спортсмены и любители, дети и взрослые. По данным агентства, на маршрут вышел даже ветеран Великой отечественной войны. Чемпионом полумарафона среди мужчин стал Армен Давтян (Хабаровск). Среди женщин победу одержала Елена Седова, спортсменка из Новосибирска.







«Сейчас нахожусь на тренировочном сборе в Кисловодске. В последний момент я решила заменить длительный кросс на пятигорский полумарафон», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ чемпионка в социальной сети «ВКонтакте» . «Честно говоря, не ожидала, что будут такие горки. На трассе были довольно крутые и длинные подъёмы. Получилась хорошая тренировка. Бежала в свое удовольствие».







Как признается создатель Kavkaz.Run, идея соревнования лежит в двух плоскостях. Помимо популяризации спорта, полумарафон нацелен на привлечение в регион туристов.





«Мне пришла мысль о проведении полумарафона, потому что в регионе таких мероприятий еще не было. Главная наша цель — это популяризация спорта и здорового образа жизни, привлечение туристов на наши курорты. Здесь уникальный природный ландшафт, а для участников полумарафона это интересный маршрут с перепадами высоты», — цитирует ТАСС Михаила Шорова, организатора Kavkaz.Run и предпринимателя в сфере event-индустрии.







Участие в забеге не было бесплатным — с бегунов попросили от 800 до 1800 рублей, в зависимости от дистанции и времени подачи заявки.







«Маршрут спортивного состязания пролегал через живописные места Пятигорска — по асфальтовым тропам на горе Машук, парку "Цветник", месту дуэли Лермонтова. Протяженность основного маршрута составила 21,1 км. Пробежать эту дистанцию могли участники, достигшие 18 лет. Также были предусмотрены дистанции в 12 и 6 км», — сообщает ТАСС.







По мнению новосибирской спортсменки, авторам Kavkaz.Run удалось создать настоящий праздник для всех участников.





«Дебют мероприятия удался. Организаторы сделали праздник для зрителей и комфортные условия для спортсменов. Трасса очень живописная, особенно запомнились ворота любви, откуда открывался панорамный вид на город, и были устроены народные танцы», — рассказывает Елена.





Елена Седова уже не первый раз становится победительницей чемпионатов по бегу. В сентябре НГС.НОВОСТИ вели прямую трансляцию с XX Сибирского фестиваля бега, в рамках которого Елена одержала победу в полумарафоне Раевича.





