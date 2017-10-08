Лишенный прав водитель «Волги» отправил в кювет «Тойоту» недалеко от Новомарусино

Столкновение произошло в восьмом часу вечера недалеко от Новомарусино

Страшная авария случилась сегодня на Колыванском шоссе, недалеко от Новомарусино. Около восьми вечера водитель «Волги» врезался в «Тойоту Камри». От удара машина улетела в глубокий кювет и несколько раз перевернулась.







По данным сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, в момент столкновения в салоне иномарки находилось два человека. Один из них был госпитализирован врачами «Скорой помощи».







«Также была задета ВАЗ 2109, водитель претензий не имел и уехал с места ДТП. Водитель Волги оказался пьян — тест на алкоголь показал 1,264 промилле. Также выяснилось, что он уже был лишен водительских прав в июне этого года», — сообщили аваркомы.







В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.







Не так давно НГС.НОВОСТИ писали о ДТП на Затулинке, в котором «Хонда» собрала «паровозик» из нескольких машин. В конце сентября автоледи устроила аварию с участием четырех машин в районе «Мелькомбината». По словам очевидцев, дама находилась под воздействием зеленого змия.

