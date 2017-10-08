Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла «Салавату Юлаеву»
Сегодня, 8 октября, состоялся выездной мачт регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ХК «Сибирь» и «Салаватом Юлаевым». Новосибирские хоккеисты проиграли со счетом 0:3 в пользу хозяев ледовой арены.
Финальную шайбу в ворота нашей команды забил на 28 минуте нападающий противника Антон Лазарев.
Ворота «Сибири» защищал Александр Салак.
«Расслабленность игроков — тренерская вина? В том числе. У нас было четыре выездных игры. Пацаны хотели, мы старались. Самое главное сейчас — это восстановится перед домашней серией», — сказал на пресс-конференции после матча Павел Зубов, главный тренер ХК «Сибирь».
Это уже не первое поражение новосибирских хоккеистов на выездных матчах КХЛ. Не так давно «Сибирь» проиграла питерскому «СКА» со счетом 3:2 в пользу противника.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/hcsibir1962