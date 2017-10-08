Жители Богдашки остановили пристройку сомнительной веранды к памятнику архитектуры

Раньше в этом гараже работала изостудия, но потом его продали

Очередной скандал разразился на этих выходных в Калининском районе. Местных жителей возмутило строительство веранды по адресу Богдана-Хмельницкого, 38. По их мнению, возводить капитальный объект без разрешения здесь нельзя — у здания статус памятника архитектуры.







История со строительством веранды на Богдашке началась в конце этой недели. Местные жители рассказали о своей проблеме Дмитрию Прибаловцу — депутату совета депутатов Новосибирска.







«В субботу мне прислали фотографии, на которых к дому на Богдана-Хмельницкого, 38 (он является памятником архитектуры и относится к ДК Горького) пытаются пристроить кафе или гараж — не знаю, что они там хотят [возвести]. Я обратился к главе района, в Районную административно-техническую инспекцию (РАТИ), полицию. На место выехали сотрудники правопорядка», — пояснил депутат.







Татьяна Чернакова, старшая по дому №38, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что пыталась выяснить, кто инициировал строительство, но рабочие упорно отказывались выдавать своего заказчика.







«Утром я пошла посмотреть на эту пристройку. Начала спрашивать у рабочих [что здесь происходит], фотографировать. Сказала им: "Ну, мы же в полицию напишем заявление. На что они ответили: "Пишите"».







По словам Татьяны, на месте веранды находится капитальный гараж на две машины. Раньше в помещение этого гаража работала детская изостудия, но потом оно было продано. Однако выяснить имя нового владельца (и заказчика строительства) оказалось не так просто: единственное, что связывает дом №38 и гараж — это общая земля.







«В понимании законодательства у нас нет общего имущества: крыши, подвала, коммуникаций», — уточняет старшая по дому. «И вот к этому выходу из гаража пристраивается верандочка. Видимо, они решили там сделать кафе, увеличить тем самым полезную площадь. Конечно, этого делать нельзя — необходимо все согласовывать с управлением по охране памятников. Я уверена, что собственник знал об этом, поскольку, когда люди приобретают у нас помещения, они получают охранное свидетельство».







Именно в охранном свидетельстве, по словам собеседницы НГС.НОВОСТИ, прописывается, что собственник не имеет права ничего делать с помещением без согласования.







История с верандой на Богдана-Хмельницкого, 38 пока закончилась победой местных жителей. После того, как был поднят шум, рабочие приостановили строительство. По словам Дмитрия Прибаловца, завтра РАТИ, полиция и местная администрация займутся поиском собственника помещения.







«Насколько я знаю, за это полагаются достаточно серьезные штрафы и даже, возможно, уголовное дело», — подчеркнул народный слуга.







Жители Богдана-Хмельницкого и раньше проявляли гражданскую активность. В ноябре прошлого года они вышли на митинг с требование включить их улицу в список достопримечательных мест.





