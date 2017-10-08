Новосибирцы привезли кубок с чемпионата по регби в Крыму


 Михаил Хайдуров президент Федерации регби НСО (слева) и вице-президент Федерации Борис Палицин (справа) с малым кубком за 3 место 
 Михаил Хайдуров президент Федерации регби НСО (слева) и вице-президент Федерации Борис Палицин (справа) с малым кубком за 3 место 

Новосибирцы стали финалистами чемпионата России по регби в Крыму — сибиряки заняли почётное третье место. 


Соревнования проходили 6-7 октября в Алуште. Регбийный клуб «Сибирь» выиграли матч за третье место у сборной Крыма со счетом 15:7.


«Мы показали, что в Новосибирске есть регби. Теперь нашу команда знает вся Россия, и другие команды будут подходить к нам как к серьёзному сопернику. Также у нас теперь появилась возможность выйти в высшую лигу, но это будет зависеть от финансирования», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской федерации регби Михаил Хайдуров. 


Для подготовки к чемпионату руководство клуба решило пригласить главного тренера новокузнецкого регбийного клуба «Металлург» Вячеслава Шалунова, который не по наслышке знаком с регби уже 25 лет. 


Две недели подряд он  вместе с тренером команды «Сибирь» Степаном Завдовьевым проводил для новосибирцев по две тренировки в день. 


 Теперь у новосибирской команды появилась возможность выйти в высшую лигу 
 Теперь у новосибирской команды появилась возможность выйти в высшую лигу 


«За такой короткий период времени Вячеслав многое нам дал. Сборная Крыма — очень сложный соперник, но на мой взгляд мы были чуточку лучше их», — поделился Михаил. 


Всего в чемпионате соревнованиях участвовали восемь команд, которые были разбиты на две группы. Новосибирцы были в одной группе вместе с «Варягом» из Великого Новгорода, командами из Ростова-на-Дону и Йошкар-Олы. 


В Новосибирской области регби активно развивается с 2013 года. Представители Новосибирска есть и в сборной России по регби-7. Это Алёна Михальцова и Елена Здрокова. В прошлом году спортсменки помогли сборной завоевать титул чемпионов Европы. 

Прочтений: 1759
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено