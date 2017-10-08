Новосибирцы привезли кубок с чемпионата по регби в Крыму





Михаил Хайдуров президент Федерации регби НСО (слева) и вице-президент Федерации Борис Палицин (справа) с малым кубком за 3 место

Новосибирцы стали финалистами чемпионата России по регби в Крыму — сибиряки заняли почётное третье место.





Соревнования проходили 6-7 октября в Алуште. Регбийный клуб «Сибирь» выиграли матч за третье место у сборной Крыма со счетом 15:7.





«Мы показали, что в Новосибирске есть регби. Теперь нашу команда знает вся Россия, и другие команды будут подходить к нам как к серьёзному сопернику. Также у нас теперь появилась возможность выйти в высшую лигу, но это будет зависеть от финансирования», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской федерации регби Михаил Хайдуров.





Для подготовки к чемпионату руководство клуба решило пригласить главного тренера новокузнецкого регбийного клуба «Металлург» Вячеслава Шалунова, который не по наслышке знаком с регби уже 25 лет.





Две недели подряд он вместе с тренером команды «Сибирь» Степаном Завдовьевым проводил для новосибирцев по две тренировки в день.





Теперь у новосибирской команды появилась возможность выйти в высшую лигу





«За такой короткий период времени Вячеслав многое нам дал. Сборная Крыма — очень сложный соперник, но на мой взгляд мы были чуточку лучше их», — поделился Михаил.







Всего в чемпионате соревнованиях участвовали восемь команд, которые были разбиты на две группы. Новосибирцы были в одной группе вместе с «Варягом» из Великого Новгорода, командами из Ростова-на-Дону и Йошкар-Олы.





В Новосибирской области регби активно развивается с 2013 года. Представители Новосибирска есть и в сборной России по регби-7. Это Алёна Михальцова и Елена Здрокова. В прошлом году спортсменки помогли сборной завоевать титул чемпионов Европы.