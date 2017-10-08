Новосибирцы открыли приют для попавших в беду мелких птиц

Волонтёры заявили, что готовы принимать почти всех птиц, но есть небольшие исключения

В Новосибирске волонтёры открыли приют для мелких птиц — в него можно будет принести почти любую птицу, попавшую в беду.





Приют будет находиться в частном доме в Первомайском районе.





«К нам поступает большое количество непрофильных птиц, поэтому мы открыли профильное отделение Центра, у нас появилась территория для этого», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёр центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева.







По словам Ульяны, в Дом птиц будут принимать почти всех мелких птах. Исключением станут голуби — волонтёры будут принимать только породистых. Для птиц семейства вороновых (за исключением воронов) количество мест будет ограничено.





Волонтёры предупредили, что смогут забрать к себе птицу для ухода и присмотра только после её осмотра у ветеринара.





«Наши возможности не безграничны, поэтому нужна финансовая помощь от нашедших — в среднем обследование одной птицы обходится в тысячу рублей», — отметили в Центре.





Новосибирцы нередко находят на улицах города птиц, которые нуждаются в помощи. При этом у людей возникает вопрос, как помочь им. В зоопарк их не берут, а забрать птиц к себе домой решаются далеко не все. Центр реабилитации хищных птиц принимал только птиц-охотников — коршунов, сов, неясытей и других.





Один из последних случаев, когда горожане находили раненых небольших птиц, был в начале сентября. Новосибирец Элтай Шахмаров нашёл во дворе дома на Красном проспекте раненого вальдшнепа.