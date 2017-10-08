«Поражает рассудок»: французский еженедельник написал о «Трёх сёстрах» Тимофея Кулябина

Зал аплодировал краснофакельцам стоя, отмечается в статье

Французская пресса написала о спектакле «Три сестры» главного режиссёра новосибирского театра «Красный факел» Тимофея Кулябина, который идёт в эти дни в театре «Одеон» в Париже.





Отзыв о спектакле опубликовала журналистка Брижитт Эрнандес в известном французском еженедельнике Le Point.





«Тимофей Кулябин, получивший образование в престижной Московской театральной академии, выиграл пари. Триумф, которым закончился первый показ этого спектакля в зале Бертье (вторая сцена театра «Одеон») в четверг, — красноречивое тому подтверждение. Такой смелости мы еще не видели: поставить четырехчасовой спектакль без единого слова, исключительно на жестовом языке — вот, что действительно поражает рассудок», — привели в пресс-службе театра «Красный факел» отрывок из отзыва Брижитт Эрнандес.





В статье отмечается, что постановка пьесы Антона Чехова на языке жестов — это смелый эксперимент, а игра актёров настолько выразительна, что заставляла зал забывать смотреть на английские и французские субтитры.





«Актеры чудесны. Впадаешь в ступор от естественности, умной игры, владения языком, который им был чужд. Они играют, они интерпретируют, они существуют. Никаких жестов. Никакой пантомимы. Язык-мир, который нам становится так близок», — написала Эрнандес о постановке краснофакельцев.





Напомним, артисты «Красного факела» находятся на гастролях во Франции с сентября. Они уже дали спектакли в Валансе и в Дуэ — городах на юге и севере страны соответственно. В Париже труппа будет играть «Трёх сестёр» десять дней. После этого артисты отправятся в театр Тулузы, где будут играть четыре дня подряд — с 18 по 21 октября.