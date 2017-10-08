Иномарка сбила двух пешеходов на перекрёстке Лежена и Кошурникова

Авария случилась 8 октября около 14:00

На перекрёстке улиц Адриена Лежена и Кошурникова столкнулись две иномарки — в аварии пострадали люди.





ДТП случилось около 14:00 сегодня, 8 октября.





«По предварительной информации, один автомобиль совершил наезд на двух пешеходов», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





По информации в соцсетях, столкнулись Mitsubishi Outlander и Nissan Bluebird.





Одна из очевидиц в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что люди шли по пешеходной дорожке, когда в них влетел автомобиль.





«Серый мчался по пустой Кошурникова, ему уже красный [свет] был. А черный по стрелке налево поворачивал спокойно. По сути, две машины на перекрестке...» — сообщила очевидица.





Случаи, когда автомобилисты сбивают пешеходов, к сожалению, нередки. Так, одна из подобных рода аварий произошла утром 22 сентября в Академгородке. 21-летний водитель Toyota Corolla выехал на тротуар и сбил человека.





Новосибирские инспекторы ГИБДД просят водителей, чтобы они не покидали места аварий. За это грозит лишение прав или арест, напомнили в госавтоинспекции.





Дополнение: в полиции уточнили, что Mitsubishi Outlander ехал по улице Кошурникова со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Красина. Nissan Bluebird двигался по улице Красина.







«В результате столкновения Mitsubishi Outlander откинуло на тротуар, где два пешехода ждали зелёного сигнала светофора», — передали в МВД, добавив, что водителю Mitsubishi Outlander — 27 лет, а водителю Nissan Bluebird — 24 года. Какие травмы получили пешеходы, пока неизвестно.

