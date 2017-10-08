На площади Калинина отремонтировали опасный фасад дома рядом с входом в метро


Дом на Красном проспекте, 159 теперь выглядит как новый 
Дом на Красном проспекте, 159 теперь выглядит как новый 

На площади Калинина рабочие завершили ремонт фасада дома рядом с входом на станцию метро «Заельцовская». 


«Выполнена основная часть. Рабочие всё отбили, потом штукатурили заново, накладывали сетку, чтобы всё подольше продержалось. Покрасили, восстановили лепнину», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель ТСЖ «Красный проспект 159» Татьяна Капишникова. 


По словам Капишниковой, ремонт фасада дома по программе капремонта начался в прошлом году, но из-за ранней зимы работы пришлось приостановить. В этом году ремонт фасада продолжился в июне и практически завершился — рабочим осталось нанести последние штрихи. 


В прошлом году из-за аварийного фасада дом пришлось оградить сигнальной лентой — осыпающиеся части стены дома могли упасть на голову прохожим. 


Дом на Красном проспекте, 159 построен в 1956 году. Вместе с другими домами он образует архитектурный ансамбль площади Калинина. 

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