На площади Калинина отремонтировали опасный фасад дома рядом с входом в метро





Дом на Красном проспекте, 159 теперь выглядит как новый

На площади Калинина рабочие завершили ремонт фасада дома рядом с входом на станцию метро «Заельцовская».





«Выполнена основная часть. Рабочие всё отбили, потом штукатурили заново, накладывали сетку, чтобы всё подольше продержалось. Покрасили, восстановили лепнину», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель ТСЖ «Красный проспект 159» Татьяна Капишникова.





По словам Капишниковой, ремонт фасада дома по программе капремонта начался в прошлом году, но из-за ранней зимы работы пришлось приостановить. В этом году ремонт фасада продолжился в июне и практически завершился — рабочим осталось нанести последние штрихи.





В прошлом году из-за аварийного фасада дом пришлось оградить сигнальной лентой — осыпающиеся части стены дома могли упасть на голову прохожим.





Дом на Красном проспекте, 159 построен в 1956 году. Вместе с другими домами он образует архитектурный ансамбль площади Калинина.