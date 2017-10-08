В телефонах новосибирцев появился виртуальный спасатель

Бот-спасатель под ником «Сотрудник МЧС» научит правильному поведению в экстремальных ситуациях

МЧС России запустило в мессенджере Telegram бота-спасателя — он будет учить новосибирцев правильно себя вести в случае опасности.





Бот от МЧС собрал уже более 400 подписчиков.







«Бот-спасатель под ником "Сотрудник МЧС" обучит правилам безопасного поведения и в случае транспортных, радиационных и химических аварий. Всего описано 32 сценария безопасного поведения в случае самых разных экстремальных ситуаций — от утечки газа и пожара до землетрясения и даже цунами», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Для того чтобы бот заработал в мессенджере Telegram, нужно набрать в строке поиска @mchs_bot. На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, где пользователю предложат выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которую он попал, — бытового, природного или техногенного характера.







В МЧС отметили, что в ближайшее время разработчики планируют расширить сценарии действия при чрезвычайных ситуациях, а также перевести их на некоторые языки мира.





Спасательное ведомство принимает немало мер, чтобы обезопасить жизнь новосибирцев. Так, недавно новосибирское МЧС запустило проект «Маршрут выживания», на котором станет готовить жителей к чрезвычайным ситуациям. Тренировки будут проходить на полигоне Сибирского спасательного центра МЧС России со следующего года.