Новосибирец покорил японцев невероятным букетом из тысяч пушинок

Роман Штенгауэр в процессе изготовления сложного букета
Роман Штенгауэр в процессе изготовления сложного букета

Флорист из Новосибирска Роман Штенгауэр выиграл золотую медаль на престижном фестивале в Японии 7 октября, выполнив очень сложную работу «Дыхание цветов». 

Фестиваль World flower garden show проходит недалеко от Нагасаки (Япония) ежегодно. В этом году в нём поучаствовали 12 мастеров из разных стран: Японии, Кореи, России, Азербайджана, Германии, Китая, Норвегии, Сингапура, Польши, Венгрии, Эстонии и Вьетнама, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ участник из России, новосибирец Роман Штенгауэр . 

На этом фестивале проходит конкурс лучших флористов и дизайнеров мира, которых организаторы сами выбирают и приглашают для участия. Конкурсантам нужно выполнить два задания — сам объект и оформление стола для двоих. 


На фестивале в Японии нужно было не только делать конкурсные работы, но и украшать моделей
На фестивале в Японии нужно было не только делать конкурсные работы, но и украшать моделей


«В течение 6 дней нужно было все подготовить: распаковать багаж с заготовками, найти что-то недостающее, съездить на цветочный рынок, собрать конструкции и заполнить все цветами», — описал Роман Штенгауэр. 


Также участники украшали моделей и составляли букеты и композиции — это было частью шоу. 


Работа, которая получила золотую медаль и приз за инновации, называлась «Дыхание цветов». Её Роман сделал вместе с ассистентом и коллегой Вадимом Казанским, им помогали и местные сотрудники-организаторы. 


Эта работа покорила японское жюри
Эта работа покорила японское жюри


«Было много мелкой работы: накрутить проволоку, закрепить пробирки. И самой главной нашей "фишкой" было изготовление полотна из растительного пуха, на изготовление которого и ушло очень много времени. Были приклеены тысячи пушинок, которые и создали эффект лёгкого дуновения ветра или дыхания», — объяснил сибирский флорист. 


Для неё потребовались тысячи пушинок
Для неё потребовались тысячи пушинок


Роман Штенгауэр добавил, что 14 лет работает флористом в цветочном салоне «Сибирская орхидея», а также преподаёт в Сибирской школе флористики и дизайна. До победы в Японии он занимал первые места на флористических конкурсах в России и Европе. 


В 2010 году он стал чемпионом России по профессиональной флористике, а в 2016 году получил титул вице-чемпиона Европы, заняв второе место на чемпионате в Италии. Там он покорил жюри, сделав машине цветочный ирокез

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