Видео: прыгающее колесо от Toyota устроило переполох на дороге





Колесо влетело сначала в «ГАЗель», а затем в Volkswagen Golf

В Кировском районе накануне случилось необычное ДТП — оторвавшееся у иномарки колесо улетело в два ехавших следом автомобиля.





Инцидент произошел днём 7 октября на улице Прокопьевской в районе дома № 121, неподалёку от остановки «Белые росы».





Volkswagen Golf и «ГАЗель» двигались со стороны улицы Фёдора Горячева, Toyota Hilux — во встречном направлении. В какой-то момент у Toyota отвалилось заднее левое колесо. Сначала оно ударилось о «ГАЗель», а после улетело в немецкий хетчбэк, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».









Колёса у автомобилей отлетают не так часто. Подобные случаи происходят, как правило, во время ДТП. Так, весной после столкновения с грузовиком колесо потеряла Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник выбросило на тротуар. Водитель сломал ключицу, ушиб бедро и грудную клетку.





Колесо оторвалось на полном ходу



