Видео: прыгающее колесо от Toyota устроило переполох на дороге


Колесо влетело сначала в «ГАЗель», а затем в Volkswagen Golf
Колесо влетело сначала в «ГАЗель», а затем в Volkswagen Golf

В Кировском районе накануне случилось необычное ДТП — оторвавшееся у иномарки колесо улетело в два ехавших следом автомобиля. 


Инцидент произошел днём 7 октября на улице Прокопьевской в районе дома № 121, неподалёку от остановки «Белые росы». 


Volkswagen Golf и «ГАЗель» двигались со стороны улицы Фёдора Горячева, Toyota Hilux —  во встречном направлении. В какой-то момент у Toyota отвалилось заднее левое колесо. Сначала оно ударилось о «ГАЗель», а после улетело в немецкий хетчбэк, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».



Колёса у автомобилей отлетают не так часто. Подобные случаи происходят, как правило, во время ДТП. Так, весной после столкновения с грузовиком колесо потеряла Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник выбросило на тротуар. Водитель сломал ключицу, ушиб бедро и грудную клетку.  


Колесо оторвалось на полном ходу
Колесо оторвалось на полном ходу


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