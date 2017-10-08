Видео: прыгающее колесо от Toyota устроило переполох на дороге
В Кировском районе накануне случилось необычное ДТП — оторвавшееся у иномарки колесо улетело в два ехавших следом автомобиля.
Инцидент произошел днём 7 октября на улице Прокопьевской в районе дома
Volkswagen Golf и «ГАЗель» двигались со стороны улицы Фёдора Горячева, Toyota Hilux — во встречном направлении. В какой-то момент у Toyota отвалилось заднее левое колесо. Сначала оно ударилось о «ГАЗель», а после улетело в немецкий хетчбэк, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Колёса у автомобилей отлетают не так часто. Подобные случаи происходят, как правило, во время ДТП. Так, весной после столкновения с грузовиком колесо потеряла Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник выбросило на тротуар. Водитель сломал ключицу, ушиб бедро и грудную клетку.
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Ольга Власова
Фото, видео vk.com/avtospas54rus