В Академгородке появились граффити о приручении лисиц

Роспись находится во дворе дома на проспекте Коптюга, 11

В Академгородке вчера, 7 октября, прошла презентация очередных граффити в рамках фестиваля «Графит науки» — во дворе новостроек появилась роспись про одомашненных лисиц.





Рисунок появился на подпорной стенке около дома на проспекте Коптюга, 11. Над ним работала художница из Новосибирска Ника Полукарова. Ей помогала Ольга Парыгина.





«Роспись "Доместикация лисиц" раскрывает перед зрителем переход зверя от дикой природы к человеку, в условия теплоты, заботы и нежности», — процитировали организаторы слова Ники Полукаровой.





На этой части стены изображены лисы до начала одомашнивания





GTF21 — ген, ответственный за дружелюбие





В левой части росписи (до лестницы) изображены лисицы на фоне природы — они олицетворяют дикий, еще не одомашненный темперамент. Правая часть рисунка рассказывает об одомашнивании зверя.





Решетка ДНК, стилизованная до орнаментального образа, наименование гена GTF21, ответственного за психику и дружелюбие, а также набор из 16 лисьих хромосом, с обведенной ключевой третьей хромосомой, указывают на изменения, происходящие в процессе одомашнивания лисиц на генетическом уровне.



«Множество лисиц отражает многообразие типов характеров и темпераментов в процессе доместикации. Руки символизируют человека и сам процесс приручения и одомашнивания с научной и философской точки зрения», — уточнила Ника.





Также в росписи есть отрывки из диалога Лиса и маленького принца Антуана де Сент-Экзюпери. Они, по словам художницы, раскрывают философское значение эксперимента и «напоминают нам о том, что мы навсегда в ответе за тех, кого приручили».





Напомним, фестиваль «Графит науки» стартовал в Академгородке больше месяца назад. За это время на стенах домов появилось около десятка рисунков на научную тематику. О доместикации лис в рамках фестиваля сделали целых два рисунка, ещё один можно увидеть на улице Пирогова, 8, его создала художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова.





На улице Терешковой, 19 теперь есть граффити о палеогенетике, на стене ТЦ на улице Ильича — граффити с хромосомами, а на стене общежития на улице Пирогова, 4 появился «Денисовский человек».







Выведением одомашненных лисиц в Новосибирске занимался академик Дмитрий Беляев, он же один из основателей Института цитологии и генетики СО РАН. В конце августа неподалёку от Института открылся памятник этому учёному.