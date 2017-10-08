В Новосибирске объявили в розыск сбежавшего из дома школьника в зелёных кроссовках

Владислав не появлялся дома уже больше месяца

В Новосибирске волонтёры объявили в розыск 16-летнего Владислава Пернеровского — школьник сбежал из дома больше месяца назад.





«У мальчика возникли проблемы в лицее, он поссорился с девушкой и ушёл из дома. По информации очевидцев, его видели в Новосибирске, сюда он приехал автостопом», — сообщил НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. Он пояснил, что к волонтёрам с просьбой помочь в поисках Владислава обратилась его мама.





Школьник ушёл из дома 1 сентября в семь часов утра, родным он ничего не сказал.





У подростка среднее телосложение, рост 170–175 см, светлые волосы, зелёные глаза. Он был одет в чёрную футболку, чёрные брюки, зёленые кроссовки и черную кепку, рассказали в «Маяке»





Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО "Маяк" 8-951-393-0911







Волонтёрам нередко приходится разыскивать подростков, которые обрывают связь с родителями. Так, в начале сентября поисковый отряд «Маяк» занимался поисками школьницы, которая не вернулась домой после дня рождения своего парня. О 14-летней Алёне Золотухиной ничего не было известно целую неделю. В итоге девочка сама пришла домой и сказала, что всё это время была у друзей.