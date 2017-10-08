Новосибирская область вошла в пятерку самых «счастливых» регионов страны

Майские праздники 2014 
Майские праздники 2014 

Компания «Медиалогия» провела исследование регионов, о которых в этом сентябре чаще всего писали с упоминанием слова «счастье». В общем зачете Новосибирская область заняла четвертое место. Звание лидера — за Москвой.


Войти в тройку победителей Новосибирской области, в которой совсем недавно сменился губернатор, помешал Крым — о нем в контексте «счастье» писали больше.


Новосибирская область вошла в пятерку самых «счастливых» регионов страны


«При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона в контексте "счастье" от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения "счастье" на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах», — сообщает пресс-служба «Медиалогии». 


Новосибирская область и сам Новосибирск часто становятся объектами исследования различных компаний. Например, в конце сентября стало известно, что на среднюю зарплату горожанин может позволить себе купить 51 бургер.

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