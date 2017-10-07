Водитель «Хонды» на Затулинке устроил аварию с участием трех автомобилей
Тройное ДТП произошло сегодня в девять вечера в районе Затулинского жилмассива. В столкновении сошлась «Хонда», «Субару» и «Ниссан».
По информации сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны улицы Громова.
«"Ниссан" и "Субару" остановились на светофоре, не доезжая до остановки "пл. Кирова", и в них влетела "Хонда". Очевидцы утверждают, что водитель "Хонды" пьян», — сообщают аваркомы.
Сейчас на месте столкновения работают сотрудники ГИБДД.
Пьяные водители — частые гости в сводках ДТП. В конце сентября на Большевистской автоледи устроила аварию с участием четырех машин. По свидетельству очевидцев, девушка находилась под воздействием зеленого змия.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск