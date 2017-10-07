Водитель «Хонды» на Затулинке устроил аварию с участием трех автомобилей

ДТП произошло в 21:00

Тройное ДТП произошло сегодня в девять вечера в районе Затулинского жилмассива. В столкновении сошлась «Хонда», «Субару» и «Ниссан».







По информации сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны улицы Громова.







«"Ниссан" и "Субару" остановились на светофоре, не доезжая до остановки "пл. Кирова", и в них влетела "Хонда". Очевидцы утверждают, что водитель "Хонды" пьян», — сообщают аваркомы.







Сейчас на месте столкновения работают сотрудники ГИБДД.







Пьяные водители — частые гости в сводках ДТП. В конце сентября на Большевистской автоледи устроила аварию с участием четырех машин. По свидетельству очевидцев, девушка находилась под воздействием зеленого змия.

