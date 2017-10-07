Видео: прохожие остались равнодушны к судьбе заблокированного тележками инвалида

Люди просто проходили мимо

В сети появились шокирующие кадры. На них мужчина в инвалидном кресле пытается выбраться из западни недалеко от ТЦ «МЕГА»





«Неприятная ситуация произошла 5 октября. Звук убрал по соображению этики. Двигался в район ТЦ "Мега". Инвалид на коляске спускается по пандусу и тут его ждет "сюрприз" — припаркованные тележки с ближайшего магазина. Тут уже становится понятно, что ему как-то нужно выбраться, и он пытается это сделать…», — рассказал специалистам мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск в социальной сети «ВКонтакте» Николай, автор видео и очевидец события.





Мужчина подчеркнул, что прохожие даже не попытались сдвинуть тележки или спросить: «Вам помочь?».









«Включил аварийку, вышел, пока подходил, он уже как то растолкал тележки… Сел в машину, откатился назад , чтобы пропустить человека. Позади меня стояла машина — уважение водителю, он не посигналил, а дождался пока я поеду дальше!», — дополнил историю мужчина.







Равнодушие к судьбе инвалидов уже много раз становилось объектом внимания со стороны правозащитников, гражданских активистов, сотрудников различных ведомств и компаний. В начале октября НГС.НОВОСТИ писали о табличках, которые вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей. Надпись «Занял моё место — забери мои болезни» была обращена к водителям, оставляющим свои авто на парковочных местах для людей с ограниченными возможностями.







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