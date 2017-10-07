Фото: новосибирцы красиво сняли осенний Краснообск с высоты

Новосибирцам удалось красиво снять посёлок Краснообск с высоты — фотография опубликована сегодня в Instagram.











Съёмка прошла достаточно быстро, поскольку у дрона стремительно закончился заряд батарейки, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ идейный вдохновитель съёмки, представившаяся ником в Instagram — babalibaa. Фотографам мешал ветер, но в итоге всё сложилось удачно.







«Просто давно хотелось посмотреть на эти васхниловские кружки с высоты», — рассказала автор.







Ранее новосибирцы снимали с помощью коптеров купание в проруби, дельфинарий и Бугринский мост. Также видеослужба НГУ опубликовала на своём канале NSU LIFE завораживающее видео со съёмками нового корпуса университета с высоты.







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Фотопрогулка: корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по необычному посёлку Краснообск и посмотрели, кто и как развивает когда-то отмеченную высокой премией концепцию застройки, а также узнали, за что его так ценят местные жители.