Следователи попросили новосибирцев помочь разобраться в жёстком ДТП в Первомайке

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии
Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии

Следственный комитет обратился за помощью к новосибирцам, которые видели аварию с Mazda и Mercedes-Benz этой ночью. В жёстком ДТП сильно пострадала водитель «Мазды».


Авария с участием Mazda и Mercedes-Benz произошла вчера в 23:20 на улице Первомайской.


Ранее специалисты «Автоспас» рассказали НГС.НОВОСТИ со ссылкой на очевидцев, что Mercedes двигался с высокой скоростью, а «Мазда» — с небольшой.


«В итоге "Мерседес" догоняет и жёстко бьёт "Мазду" в заднюю часть, от чего кузов "Мазды" буквально разрывает. Далее "Мазду" разворачивает, она отлетает на газон, где бьётся об дерево», — рассказали в «Автоспасе». В аварии сильно пострадала водитель «Мазды» — её госпитализировали в больницу.


Сегодня следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, из-за которого причинён тяжкий вред здоровью).


«Следственное управление СКР по Новосибирской области обращается к возможным очевидцам дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.


СК просит свидетелей происшествия позвонить по телефону 203-57-39.

 

Ранее инспекторы ГИБДД объявили в розыск водителей двух автомобилей, которые сбили пешехода на Чуйском тракте 5 октября — они остановились, но спустя пару минут уехали.

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