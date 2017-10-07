Следователи попросили новосибирцев помочь разобраться в жёстком ДТП в Первомайке

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии

Следственный комитет обратился за помощью к новосибирцам, которые видели аварию с Mazda и Mercedes-Benz этой ночью. В жёстком ДТП сильно пострадала водитель «Мазды».







Авария с участием Mazda и Mercedes-Benz произошла вчера в 23:20 на улице Первомайской.







Ранее специалисты «Автоспас» рассказали НГС.НОВОСТИ со ссылкой на очевидцев, что Mercedes двигался с высокой скоростью, а «Мазда» — с небольшой.







«В итоге "Мерседес" догоняет и жёстко бьёт "Мазду" в заднюю часть, от чего кузов "Мазды" буквально разрывает. Далее "Мазду" разворачивает, она отлетает на газон, где бьётся об дерево», — рассказали в «Автоспасе». В аварии сильно пострадала водитель «Мазды» — её госпитализировали в больницу.







Сегодня следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, из-за которого причинён тяжкий вред здоровью).







«Следственное управление СКР по Новосибирской области обращается к возможным очевидцам дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.





СК просит свидетелей происшествия позвонить по телефону 203-57-39.







Ранее инспекторы ГИБДД объявили в розыск водителей двух автомобилей, которые сбили пешехода на Чуйском тракте 5 октября — они остановились, но спустя пару минут уехали.