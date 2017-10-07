Сторонники Навального пришли на несогласованный митинг в Первомайском сквере (обновлено)
Вечером 7 октября в Первомайском сквере начался митинг в поддержку Алексея Навального — сторонников оппозиционера окружила полиция.
Участники протестной акции начали собираться в Первомайском сквере с 16:00, а в 17:00 начался митинг, который им не удалось ранее согласовать с мэрией. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, сейчас на митинге около 250 участников, за которыми присматривают 10 полицейских.
Собравшиеся скандируют лозунги «Путин, уходи», «Городецкий, до свиданья», «Один за всех и все за одного», «Даёшь революцию» и так далее.
«Итак, большинством голосов горожане, желающие поддержать Алексея Навального и выйти на улицу с требованием его освобождения и допуска к выборам, решили собраться в 17:00 в Первомайском сквере.
Потому что нельзя запрещать гражданам выйти в поддержку несправедливо арестованных», — написали представители пикета «ВКонтакте».
Они подчеркнули, что заявка в муниципалитет у них есть и поэтому они считают мероприятие законным.
Акции в поддержку Алексея Навального идут сегодня в десятках городов России. Самые массовые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, причём оба митинга не согласованы. Участники требуют допустить оппозиционера на президентские выборы. Сам Навальный находится сейчас под административным арестом — ему дали 20 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
По информации издания «Медуза», полиция задержала нескольких участников акций в Южно-Сахалинске, Петербурге, Перми, Самаре и других городах.
В Новосибирске митинг прошёл мирно. После акции участники прошлись по улице Ленина, крича хором лозунги:
Предыдущий митинг в поддержку Алексея Навального прошёл в Новосибирске 22 сентября — на него приехал сам оппозиционер. Акция была массовой, несмотря на преграды — перед мероприятием на набережной случилось ЧП, и место митинга было залито кипятком.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова
Видео Марии Морсиной