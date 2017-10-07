Сторонники Навального пришли на несогласованный митинг в Первомайском сквере (обновлено)

Сторонники Алексея Навального собрались к 17:00 в Первомайском сквере

Вечером 7 октября в Первомайском сквере начался митинг в поддержку Алексея Навального — сторонников оппозиционера окружила полиция.







Участники протестной акции начали собираться в Первомайском сквере с 16:00, а в 17:00 начался митинг, который им не удалось ранее согласовать с мэрией. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, сейчас на митинге около 250 участников, за которыми присматривают 10 полицейских.





Большинство участников — молодые люди





Митинг идёт мирно





Собравшиеся скандируют лозунги «Путин, уходи», «Городецкий, до свиданья», «Один за всех и все за одного», «Даёшь революцию» и так далее.







Митинг начался мирно, несмотря на то, что согласовать его с мэрией не удалось





«Итак, большинством голосов горожане, желающие поддержать Алексея Навального и выйти на улицу с требованием его освобождения и допуска к выборам, решили собраться в 17:00 в Первомайском сквере.







Потому что нельзя запрещать гражданам выйти в поддержку несправедливо арестованных», — написали представители пикета «ВКонтакте».





За участниками присматривают полицейские





Они подчеркнули, что заявка в муниципалитет у них есть и поэтому они считают мероприятие законным.







На акцию собралось около 250 человек









В других городах задержали множество участников





Сам Навальный не может участвовать в протестных акциях, поскольку находится под административным арестом





Акции в поддержку Алексея Навального идут сегодня в десятках городов России. Самые массовые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, причём оба митинга не согласованы. Участники требуют допустить оппозиционера на президентские выборы. Сам Навальный находится сейчас под административным арестом — ему дали 20 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.







По информации издания «Медуза», полиция задержала нескольких участников акций в Южно-Сахалинске, Петербурге, Перми, Самаре и других городах.







В Новосибирске митинг прошёл мирно. После акции участники прошлись по улице Ленина, крича хором лозунги:









Мероприятие длилось около полутора часов





Митинг в поддержку Навального длится весь день в 80 городах России





Молодые сторонники Навального





После митинга они прогулялись по Красному проспекту и улице Ленина





Всё завершилось у штаба политика





Предыдущий митинг в поддержку Алексея Навального прошёл в Новосибирске 22 сентября — на него приехал сам оппозиционер. Акция была массовой, несмотря на преграды — перед мероприятием на набережной случилось ЧП, и место митинга было залито кипятком.

