Сторонники Навального пришли на несогласованный митинг в Первомайском сквере (обновлено)

Сторонники Алексея Навального собрались к 17:00 в Первомайском сквере
Сторонники Алексея Навального собрались к 17:00 в Первомайском сквере

Вечером 7 октября в Первомайском сквере начался митинг в поддержку Алексея Навального — сторонников оппозиционера окружила полиция.


Участники протестной акции начали собираться в Первомайском сквере с 16:00, а в 17:00 начался митинг, который им не удалось ранее согласовать с мэрией. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, сейчас на митинге около 250 участников, за которыми присматривают 10 полицейских. 


Большинство участников — молодые люди
Большинство участников — молодые люди


Митинг идёт мирно
Митинг идёт мирно


Собравшиеся скандируют лозунги «Путин, уходи», «Городецкий, до свиданья», «Один за всех и все за одного», «Даёшь революцию» и так далее.


Митинг начался мирно, несмотря на то, что согласовать его с мэрией не удалось
Митинг начался мирно, несмотря на то, что согласовать его с мэрией не удалось


«Итак, большинством голосов горожане, желающие поддержать Алексея Навального и выйти на улицу с требованием его освобождения и допуска к выборам, решили собраться в 17:00 в Первомайском сквере. 


Потому что нельзя запрещать гражданам выйти в поддержку несправедливо арестованных», — написали представители пикета «ВКонтакте».


За участниками присматривают полицейские
За участниками присматривают полицейские


Они подчеркнули, что заявка в муниципалитет у них есть и поэтому они считают мероприятие законным.


На акцию собралось около 250 человек
На акцию собралось около 250 человек


Сторонники Навального пришли на несогласованный митинг в Первомайском сквере (обновлено)


В других городах задержали множество участников
В других городах задержали множество участников


Сам Навальный не может участвовать в протестных акциях, поскольку находится под административным арестом
Сам Навальный не может участвовать в протестных акциях, поскольку находится под административным арестом


Акции в поддержку Алексея Навального идут сегодня в десятках городов России. Самые массовые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, причём оба митинга не согласованы. Участники требуют допустить оппозиционера на президентские выборы. Сам Навальный находится сейчас под административным арестом — ему дали 20 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.


По информации издания «Медуза», полиция задержала нескольких участников акций в Южно-Сахалинске, Петербурге, Перми, Самаре и других городах.


В Новосибирске митинг прошёл мирно. После акции участники прошлись по улице Ленина, крича хором лозунги:



Мероприятие длилось около полутора часов
Мероприятие длилось около полутора часов


Митинг в поддержку Навального длится весь день в 80 городах России
Митинг в поддержку Навального длится весь день в 80 городах России


Молодые сторонники Навального
Молодые сторонники Навального


После митинга они прогулялись по Красному проспекту и улице Ленина
После митинга они прогулялись по Красному проспекту и улице Ленина


Всё завершилось у штаба политика
Всё завершилось у штаба политика


Предыдущий митинг в поддержку Алексея Навального прошёл в Новосибирске 22 сентября — на него приехал сам оппозиционер. Акция была массовой, несмотря на преграды — перед мероприятием на набережной случилось ЧП, и место митинга было залито кипятком.

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