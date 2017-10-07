Фоторепортаж: машинисты метро проехались на поездах с полными стаканами

Конкурс машинистов проходит уже 30 лет
Конкурс машинистов проходит уже 30 лет

Сегодня в новосибирском электродепо «Ельцовское» прошёл конкурс профессионального мастерства среди машинистов метрополитена — им нужно было останавливаться у специальных меток с точностью до сантиметра.


В конкурсе участвовали 7 машинистов — прийти на состязание могли сотрудники, которые за год не сбивались с графика движения поездов, не нарушали должностные обязанности, а также зарекомендовали себя грамотными и дисциплинированными людьми, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Участники конкурса
Участники конкурса


Соревнования проходили в электродепо «Ельцовское»
Соревнования проходили в электродепо «Ельцовское»


Конкурс на звание лучшего машиниста электропоезда проводится в Новосибирском метрополитене практически с момента его открытия — более 30 лет. Он нужен, чтобы повысить мастерство и техническую грамотность машинистов электропоездов, пояснили в мэрии.


Машинисты демонстрировали знания об электропоездах
Машинисты демонстрировали знания об электропоездах


Умение точно остановить поезд измеряли в сантиметрах
Умение точно остановить поезд измеряли в сантиметрах


Соревнования проходили в три этапа. На первом машинисты показали теоретические знания, а на втором «принимали» подвижной состав и находили поломки механического оборудования: за 15 минут нужно было отыскать четыре неисправности. За каждого участника болели семьи и коллеги.


На третьем этапе участники показали мастерство вождения.


Группы поддержки машинистов
Группы поддержки машинистов


Участники также искали неисправности в оборудовании
Участники также искали неисправности в оборудовании


«Первое задание — на точность: машинист заезжает с парковых путей в электродепо и останавливается в обозначенном месте (учёт ведётся в сантиметрах). 



Затем он по сигналу дежурного приводит состав в движение и производит сцепление с составом, стоящим в депо. Учитывается плавность сцепления: на автосцепке стоит стакан с водой, которая не должна пролиться», — объяснили в мэрии.


Главным было не расплескать воду в стакане
Главным было не расплескать воду в стакане


Лучшим машинистам дали награды и почётные грамоты
Лучшим машинистам дали награды и почётные грамоты


Победил в конкурсе молодой машинист Иван Соколов — ему вручил награду мэр Анатолий Локоть. Мэр поблагодарил и поздравил участников конкурса, а во время речи также высказался о главном событии недели — отставке губернатора Новосибирской области.


Победитель Иван Соколов
Победитель Иван Соколов


Мэр поздравил талантливых машинистов
Мэр поздравил талантливых машинистов


В прошлом году машинисты электропоездов тоже соревновались в умении быстро и аккуратно остановить поезд — посмотреть фоторепортаж НГС.НОВОСТИ можно здесь.

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