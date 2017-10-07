Названа дата знакомства нового губернатора с подчинёнными
Правительство Новосибирской области назвало точную дату, когда врио губернатора Андрея Травникова представят подчинённым и депутатам.
Временно исполняющего обязанности губернатора НСО Андрея Травникова представит сибирский полпред президента Сергей Меняйло, рассказали сегодня в пресс-службе губернатора и правительства региона. На церемонию придут члены правительства, представители исполнительной и законодательной власти, а также муниципалитет.
«Церемония представления состоится 9 октября в большом зале правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, 2-й этаж). Начало в 12:00», — сообщили в правительстве.
Заседание «в связи с кадровыми изменениями» Андрей Травников проведёт в правительстве во вторник, 10 октября.
Травников назначен врио губернатора Новосибирской области 6 октября — в этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Владимира Городецкого. Вечером депутаты Вологодской городской думы приняли досрочную отставку мэра города Андрея Травникова.
Малоизвестный в Сибири политик меньше года был мэром Вологды. НГС.НОВОСТИ подробно узнали у местных экспертов, чего новосибирцам ждать от нового губернатора.
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Мария Морсина
Фото nso.ru