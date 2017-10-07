Золотое дно: рабочие выгребли из фонтана сотни монет

Клад из фонтана в Первомайском сквере

Сегодня рабочие чистят фонтан в Первомайском сквере Новосибирска — кроме множества монет они нашли ключи и цепочки.







Новосибирские фонтаны сейчас чистятся, чтобы превратиться из летних водных в зимние световые. По словам начальника МКУ «Горфонтан» Валерия Науменко, сейчас почти все фонтаны законсервированы до следующего лета.







Во время чистки фонтана в Первомайском сквере рабочие нашли монеты, ключи и цепочки. Но, как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Валерий Науменко,





в местных фонтанах находят только мелочь, которую не получится «выгребать цистернами».







На вопрос, что с монетами делают сотрудники «Горфонтана», начальник ответил, что ему не докладывают о судьбе каждой найденной монеты и вещи.











«Это всё равно что спросить дворника: "Вы же подметаете улицы, находите монеты, куда вы их деваете?".





Можно подумать, что он метлой сметает золотые дукаты! Вот чего-то плохого много, а драгоценности не кидают.







У нас по-другому воспитан народ, традиции не те — да и фонтаны, честно говоря, не те. Я бы с удовольствием сделал бы такие фонтаны, как в Риме», — высказался глава «Горфонтана». По его словам, новосибирцы чаще бросают в фонтаны чистящие и моющие средства, чем вещи.

