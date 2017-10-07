Мэр Локоть назвал отставку губернатора «испытанием»

Анатолий Локоть высказался об отставке губернатора на сегодняшнем конкурсе мастерства для машинистов
Анатолий Локоть высказался об отставке губернатора на сегодняшнем конкурсе мастерства для машинистов

Сегодня, 7 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об отставке Владимира Городецкого — он назвал произошедшее «испытанием для коллектива и системы».


Об отставке губернатора Анатолий Локоть говорил на закрытии конкурса профессионального мастерства среди машинистов службы подвижного состава, который состоялся сегодня в электродепо «Ельцовское». Прежде чем поздравить победителей, он прокомментировал главное событие недели.


«Буду говорить как есть — честно. Только что произошло прощание с губернатором Новосибирской области — он произнёс слова, сказал: "Спасибо за работу".


Вы знаете, что подписан указ о его отставке, он написал заявление. И, видимо, в понедельник, предположительно, будет представлен исполняющий обязанности нового губернатора. Такова политическая ситуация», — высказался мэр.


Локоть отметил, что смена руководителя региона будет непростой.


«Смена руководителя — всегда испытание для коллектива, для системы всей управленческой. И для нас очень важно, чтобы во время этих перемен не произошло сбоев в управлении, тем более в транспорте», — добавил он.


Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Городецкого 6 октября — об этом официально стало известно вчера вечером. Исполняющим обязанности главы Новосибирской области стал Андрей Травников — до этого он работал мэром Вологды. Его бывшие коллеги, политологи и журналисты рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ о врио губернатора НСО, которого назначил Путин.


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