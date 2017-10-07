Мэр Локоть назвал отставку губернатора «испытанием»

Анатолий Локоть высказался об отставке губернатора на сегодняшнем конкурсе мастерства для машинистов

Сегодня, 7 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об отставке Владимира Городецкого — он назвал произошедшее «испытанием для коллектива и системы».







Об отставке губернатора Анатолий Локоть говорил на закрытии конкурса профессионального мастерства среди машинистов службы подвижного состава, который состоялся сегодня в электродепо «Ельцовское». Прежде чем поздравить победителей, он прокомментировал главное событие недели.







«Буду говорить как есть — честно. Только что произошло прощание с губернатором Новосибирской области — он произнёс слова, сказал: "Спасибо за работу".





Вы знаете, что подписан указ о его отставке, он написал заявление. И, видимо, в понедельник, предположительно, будет представлен исполняющий обязанности нового губернатора. Такова политическая ситуация», — высказался мэр.





Локоть отметил, что смена руководителя региона будет непростой.







«Смена руководителя — всегда испытание для коллектива, для системы всей управленческой. И для нас очень важно, чтобы во время этих перемен не произошло сбоев в управлении, тем более в транспорте», — добавил он.







Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Городецкого 6 октября — об этом официально стало известно вчера вечером. Исполняющим обязанности главы Новосибирской области стал Андрей Травников — до этого он работал мэром Вологды. Его бывшие коллеги, политологи и журналисты рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ о врио губернатора НСО, которого назначил Путин.







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