«Сибирь очень нежная»: звезда популярного шоу поразился первому снегу в Новосибирске

Скриншот из фильма
Скриншот из фильма

Павел Артемьев приехал в Новосибирск на презентацию фильма о себе «ARTEMIEV: Интервью», пофотографировался с поклонницами и сыграл диджей-сет в баре. Судя по его Instagram, в городе звезду поразил осенний снег.


«ARTEMIEV: Интервью» рассказывает о жизни музыканта Павла Артемьева, известного благодаря участию в группе «Корни» и съёмкам в фильме «Интимные места». Документальную картину об Артемьеве сняла режиссёр из Новосибирска Маргарита Захарова — она и вела 40-минутную встречу с Павлом в кинотеатре «Победа» 6 октября. 

 

«Фильм шёл полчаса, он был про новую группу ARTEMIEV. Там показано, как он хранит фанатские подарки, кормит собаку бананом и у него несколько зубных паст (об этом вопрос задавали на обсуждении после).


Сказал, что не общается ни с кем из “фабрикантов” — только иногда с Сашей Асташёнком (экс-солистом группы «Корни». — М.М.)», — описала одна из участниц встречи корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Встреча в кинотеатре «Победа»
Встреча в кинотеатре «Победа»


По оценке организатора мероприятия Анастасии Захаровой, на фильм и встречу пришли 70 человек — они разделились на поклонников популярного шоу 2000-х «Фабрика звёзд» на Первом канале и любителей современного творчества музыканта.


«Много было вопросов про "Фабрику звёзд", видно, что ему было неловко [на них отвечать]. Спрашивали, когда будет концерт в Новосибирске, но никто не был компетентен сказать, когда», — описала организатор.


«Сибирь очень нежная»: звезда популярного шоу поразился первому снегу в Новосибирске


После встречи он поехал в бар Milk и сыграл там диджей-сет. Визит в Новосибирск Павел Артемьев отобразил в своём Instagram — он сфотографировал первый снег в городе и написал под снимком с поклонниками:


«Очень трогательно прошёл показ и последующее общение со зрителями. Вообще Сибирь очень нежная и совсем не суровая. Обязательно приедем с концертом. Спасибо, Новосибирск!».

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