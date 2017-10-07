Сотням тысяч новосибирцев сделали уколы против неприятной болезни

Врачи предупредили, что грипп может обернуться серьёзными осложнениями, если не сделать прививку

С конца августа жители Новосибирской области ставят вакцины против гриппа — к октябрю прививки сделали 670 тысяч человек.







В конце лета жителям НСО начали делать прививки против гриппа — сейчас привито уже 673 тысячи человек, в том числе 173 тысячи детей, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального минздрава.







Прежде всего бесплатные уколы сделали младенцам (с полугода), воспитанникам детсадов, школьникам, студентам, людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, беременным женщинам и пожилым. Также вакцины получили медики, учителя и люди, работающие в транспорте, в торговле и в коммунальной сфере, пояснили в новосибирском управлении Роспотребнадзора.







«Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.





Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов и доказана многолетним опытом вакцинации», — подчеркнули в управлении.







По информации Роспотребнадзора, болезнь у привитых пациентов протекает легче, без серьёзных осложнений.







В этом году врачи намерены сделать прививки более 1,2 млн человек — на 10% больше, чем в прошлом эпидсезоне. Ранее в минздраве напомнили, что вакцину вводят бесплатно в поликлинике по месту жительства — деньги выделяет федеральный бюджет.

