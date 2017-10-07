Сотням тысяч новосибирцев сделали уколы против неприятной болезни

Врачи предупредили, что грипп может обернуться серьёзными осложнениями, если не сделать прививку
Врачи предупредили, что грипп может обернуться серьёзными осложнениями, если не сделать прививку

С конца августа жители Новосибирской области ставят вакцины против гриппа — к октябрю прививки сделали 670 тысяч человек.


В конце лета жителям НСО начали делать прививки против гриппа — сейчас привито уже 673 тысячи человек, в том числе 173 тысячи детей, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального минздрава.


Прежде всего бесплатные уколы сделали младенцам (с полугода), воспитанникам детсадов, школьникам, студентам, людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, беременным женщинам и пожилым. Также вакцины получили медики, учителя и люди, работающие в транспорте, в торговле и в коммунальной сфере, пояснили в новосибирском управлении Роспотребнадзора.


«Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.


Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов и доказана многолетним опытом вакцинации», — подчеркнули в управлении.


По информации Роспотребнадзора, болезнь у привитых пациентов протекает легче, без серьёзных осложнений.


В этом году врачи намерены сделать прививки более 1,2 млн человек — на 10% больше, чем в прошлом эпидсезоне. Ранее в минздраве напомнили, что вакцину вводят бесплатно в поликлинике по месту жительства — деньги выделяет федеральный бюджет.

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