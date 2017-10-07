Новосибирец признался в убийстве матери: его выдал детектор лжи

Молодого человека, признавшегося в убийстве матери, задержали и заключили под стражу

Следователи задержали 31-летнего новосибирца, который признался в убийстве 55-летней матери — её тело нашли в конце сентября на свалке левобережья. Тогда сын говорил, что она ушла из дома по неизвестным причинам.







Сообщение о найденном теле с признаками насильственной смерти поступило в полицию ещё 27 сентября — тогда ГУ МВД по Новосибирской области попросило помощи в поисках у новосибирцев, опубликовав информацию на сайте. Ориентировка и фото разошлись по соцсетям и СМИ.







Полицейские опросили новосибирцев, живущих недалеко от свалки. Собрав данные, они установили личность погибшей — ей оказалась 55-летняя жительница улицы Римского-Корсакова в Ленинском районе.







По версии следствия, женщину узнали соседи — они и сообщили об этом её 31-летнему сыну. В четверг, 5 октября, новосибирец пришёл в полицию, опознал мать и сказал сотрудникам, что несколько дней назад она ушла из дома в неизвестном направлении.







«В тот же день с целью проверки версии о возможной причастности 31-летнего мужчины к убийству своей матери он был опрошен с использованием полиграфа.





В ходе опроса мужчина сообщил, что убийство женщины совершено им в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.







Подозреваемый пояснил следствию, что в эту ночь в квартире он поссорился с матерью и ударил её рукой по лицу, а затем задушил поясом от халата.







«После того, как женщина скончалась, он вынес её тело в расположенный недалеко от дома мусорный контейнер,





рассчитывая, что при перегрузке тела вместе с отходами в мусоровоз и затем после размещения отходов на свалке, тело никто не заметит», — описали в Следственном комитете.







СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый заключён под стражу.







Ранее суд вынес обвинительный приговор 21-летнему новосибирцу — он попытался убить свою мать, увидев в ней «дьявола». Судья приговорил молодого человека к 7,5 годам колонии строгого режима.

