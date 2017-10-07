В жёстком ДТП в Первомайском районе пострадала девушка

Девушку госпитализировали
Девушку госпитализировали

Ночью 7 октября на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска в ДТП попали Mazda и Mercedes-Benz.


В аварии пострадала водитель «Мазды» — её госпитализировали врачи «скорой помощи»


Авария случилась в 00:20.


«Столкновение Mazda 3 и внедорожника Mercedes-Benz произошло в 00:20 на улице Первомайской. Оба автомобиля двигались со стороны улицы Пожарского в сторону Разъезда Иня. Со слов очевидцев, "Мерседес" двигался с высокой скоростью, а "Мазда" — с небольшой. В итоге "Мерседес" догоняет и жестко бьет "Мазду" в заднюю часть, от чего кузов "Мазды" буквально разрывает. Далее "Мазду" разворачивает, она отлетает на газон, где бьется об дерево», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, к моменту прибытия «скорой помощи» девушка была в сознании.



«Сотрудники ГИБДД проверяют водителя "Мерседеса" на состояние алкогольного опьянения», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Аварии с пострадавшими — не редкость для Новосибирска. Днём 1 октября на трассе в Барабинском районе Новосибирской области в ДТП попали легковая «Тойота» и фура «Фредлайнер». В аварии погибли 28-летняя пассажирка и 24-летний водитель «Тойоты». 

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