Хоккей: «Сибирь» проиграла питерскому СКА





Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев

Сегодня, 7 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от санкт-петербургского СКА в гостевом матче чемпионата КХЛ.





Матч закончился со счётом 3:2 в пользу санкт-петербургской команды.





Первая шайба влетела в ворота «Сибири» на 23-й минуте игры, когда новосибирские хоккеисты остались в меньшинстве. Второй гол питерцы забили уже на 25-й минуте: хозяева вновь воспользовались численным перевесом.





В третьем периоде разрыв в счёте сократился: нападающий ХК «Сибирь» Йонас Энлунд поразил ворота хозяев на 49-й минуте матча.





«В касание с пятачка переправляет снаряд после идеальной передачи Левицкого!», — сказал комментатор во время онлайн-трансляции.





Спустя всего две минуты игроки СКА снова увеличили счёт. Ворота ХК «Сибирь» поразил нападающий санкт-петербургской команды Евгений Кетов.





Финальную точку в матче поставил новосибирский нападающий Симон Энеруд, забивший гол на 57-й минуте игры.







«Очень похоже на гол Энлунда. Снова пас с правого края (теперь от Санникова), и с двух метров Энеруд попадает», — сообщил комментатор во время онлайн-трансляции.





Ворота ХК «Сибирь» защищал Алексей Красиков.





5 сентября, в ходе напряженной схватки новосибирские хоккеисты взяли верх над соперниками из ХК «Сочи» в гостевом матче КХЛ. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 8 октября в гостях у уфимского «Салавата Юлаева».