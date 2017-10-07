Хоккей: «Сибирь» проиграла питерскому СКА


Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев
Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев

Сегодня, 7 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от санкт-петербургского СКА в гостевом матче чемпионата КХЛ.


Матч закончился со счётом 3:2 в пользу санкт-петербургской команды.


Первая шайба влетела в ворота «Сибири» на 23-й минуте игры, когда новосибирские хоккеисты остались в меньшинстве. Второй гол питерцы забили уже на 25-й минуте: хозяева вновь воспользовались численным перевесом.


В третьем периоде разрыв в счёте сократился: нападающий ХК «Сибирь» Йонас Энлунд поразил ворота хозяев на 49-й минуте матча.


«В касание с пятачка переправляет снаряд после идеальной передачи Левицкого!», — сказал комментатор во время онлайн-трансляции.


Спустя всего две минуты игроки СКА снова увеличили счёт. Ворота ХК «Сибирь» поразил нападающий санкт-петербургской команды Евгений Кетов.


Финальную точку в матче поставил новосибирский нападающий Симон Энеруд, забивший гол на 57-й минуте игры. 


«Очень похоже на гол Энлунда. Снова пас с правого края (теперь от Санникова), и с двух метров Энеруд попадает», — сообщил комментатор во время онлайн-трансляции.


Ворота ХК «Сибирь» защищал Алексей Красиков.


5 сентября, в ходе напряженной схватки новосибирские хоккеисты взяли верх над соперниками из ХК «Сочи» в гостевом матче КХЛ. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 8 октября в гостях у уфимского «Салавата Юлаева».

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