Теперь в Сибирь: депутаты уволили Травникова из мэрии Вологды

Новосибирцев новость про уход Владимира Городецкого всколыхнула очень сильно

Депутаты Вологодской городской думы приняли досрочную отставку мэра города Андрея Травникова, назначенного сегодня врио Новосибирской области.







Решение принималось на внеочередном заседании вечером 6 октября.





«Депутаты рассмотрели единственный вопрос — о досрочном прекращении полномочий мэра города Вологды Андрея Травникова. Депутаты приняли его отставку по собственному желанию в связи с назначением врио губернатора Новосибирской области и освободили его от должности мэра», — цитирует РИА Новости пресс-службу Вологодской гордумы.





Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отправился в отставку. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 6 октября. Документ опубликован на сайте главы государства.





Читайте также:







«Ему давно пора на пенсию» — что думают жители Новосибирска об увольнении Владимира Городецкого и назначении на должность врио губернатора области бывшего мэра Вологды Андрея Травникова.

