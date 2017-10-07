Теперь в Сибирь: депутаты уволили Травникова из мэрии Вологды
Депутаты Вологодской городской думы приняли досрочную отставку мэра города Андрея Травникова, назначенного сегодня врио Новосибирской области.
Решение принималось на внеочередном заседании вечером 6 октября.
«Депутаты рассмотрели единственный вопрос — о досрочном прекращении полномочий мэра города Вологды Андрея Травникова. Депутаты приняли его отставку по собственному желанию в связи с назначением врио губернатора Новосибирской области и освободили его от должности мэра», — цитирует РИА Новости пресс-службу Вологодской гордумы.
Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отправился в отставку. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 6 октября. Документ опубликован на сайте главы государства.
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Александр Сильченко
Фото kremlin.ru